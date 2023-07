‘EL DEBATE’ / Santiago Abascal sopapea al «mentiroso» Pedro Sánchez y a la victimista Yolanda Díaz

Último debate electoral antes de ir a votar el 23 de julio de 2023.

Aunque era un debate a 3, en realidad fue un 2 contra 1, la pinza conformada por Pedro Sánchez (PSOE) y Yolanda Díaz (Sumar) contra Santiago Abascal.

Abrió el turno el candidato de VOX, que no se mordió la lengua y avisó a los televidentes de lo que será una constante en el duelo a tres, «las mentiras de Pedro Sánchez».

El aspirante del ‘partido verde’ fue con todo desde el principio:

La cabeza de lista de Sumar, Yolanda Díaz, aprovechó su primera intervención para colar uno de sus grandes mantras, lo perjudiciales que son las grandes empresas en España, especialmente las energéticas:

Desde nuestro partido impediremos que quien produzca la energía la comercialice, ya que no se pueden permitir los oligopolios y que cinco multinacionales se repartan millones de euros mientras hay familias que no pueden pagar la factura de la luz.

Igualmente, la aspirante de Sumar se empeñó en cada turno de intervención en referirse al señor Abascal como el representante de Alberto Núñez Feijóo en el plató de TVE y todas con el mismo resultado, que el candidato de VOX no entró al trapo.

El bloque social dio para un rifirrafe entre Santiago Abascal y Yolanda Díaz a cuenta de una foto sacada por parte de la líder de Sumar sobre las supuestas risotadas de dos diputados de VOX en Valencia durante un minuto de silencio por una mujer asesinada por su pareja.

Todo empezó con un Santiago Abascal detallando todos los males que ha provocado la chapucera ley del solo sí es sí de Irene Montero:

A partir de ahí, Díaz se puso como una auténtica hidra y quiso rebatir los argumentos y los datos de Abascal con una foto tramposa y manipulada:

Deje de reírse de nosotras. ¿Ve esta foto? Se están riendo en un minuto de silencio de una mujer asesinada. ¿Sabe por qué nos matan? Porque somos mujeres y ustedes negando la violencia sobre las mujeres provoca exactamente esto. Basta ya, dejen de reírse con nosotras y de jugar electoralmente con las mujeres. Desde 2003 han sido asesinadas “1.212. Las mujeres de nuestro país no lo vamos a permitir, ya lo hicimos con Gallardón .

El líder de VOX exigió a Yolanda Díaz que dejase de sacar fotos que estaban manipuladas y fuera de contexto. De paso, le recordó a la de Sumar un peliagudo asunto:

¿Por qué no habla de su asesor condenado por pederastia?

El último bloque del debate se centró en los pactos postelectorales.

Pedro Sánchez aprovechó para, aparte de reconocer que gobernará con Yolanda Díaz, arremeter contra Alberto Núñez Feijóo tanto por su ausencia como por no querer reconocer que tendrá que entenderse con VOX como ya ha hecho en varias autonomías y ayuntamientos tras el 28-M.

Por alusiones, Santiago Abascal le replicó con evidencias tangibles:

Yolanda Díaz, que reconoció que estará en un Gobierno con Sánchez, le puso deberes al candidato del PSOE respecto a los salarios y a poder acortar en una hora la jornada laboral:

Pedro, hay que hacer más cosas, hay que avanzar más. Tenemos que salir una hora antes del trabajo y tenemos que mejorar los salarios, no basta con decir que ya tenemos el 60% del salario medio en España.

En ese bloque de pactos, de repente a Yolanda Díaz se le pasó por la cabeza que tenía que montar su show y le exigió a Abascal que pidiera disculpas por haber imputado a un inmigrante el asesinato de una comerciante en la zona de Tirso de Molina (Madrid):

El líder de VOX flipó y contestó con contundencia a la de Sumar:

¿Me está dando usted órdenes a mí? Usted representa al comunismo, el régimen más criminal de la Historia junto al nazismo. Usted no me da órdenes a mí. Están acostumbrados a dar órdenes. Quizá la hoz y el martillo les valía con otros, con nosotros no.