CARLOS FLORES APABULLA A LA MINISTRA DE CIENCIA CON UNA BATERÍA DE MEDIDAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Diana Morant (PSOE) saca la carta del machismo y se lleva un buen revolcón del candidato de VOX en Valencia

"Déjeme que la sorprenda. Ya sé que no me habla usted, pero la propongo un juego. Si le parece bien lo que leo, parpadee una vez, si le parece mal, parpadee dos veces y así no tiene que hablarme"