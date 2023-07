La pataleta de Xabier Fortes ante el veto del PP al debate en TVE y el meneo de Feijóo a Silvia Intxaurrondo

Están que muerden de rabia en RTVE.

La encerrona que tenían ideada para el Partido Popular con el debate a 4 en esta jornada del 19 de julio de 2023 se les ha venido abajo porque el candidato de Génova 13, Alberto Núñez Feijóo, dejó muy claro que no iba a aceptar la invitación.

El expresidente de la Xunta de Galicia lo dejó patente, o era una cita como la del 13 de julio de 2023, con siete partidos, cuando se tuvo en plató a los siete portavoces de los grupos parlamentarios en el Congreso, o el PP no acudiría.

Y en TVE no se apearon del burro, el debate solo sería con Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (VOX) y Yolanda Díaz (Sumar).

Así que ante la confirmación de que el aspirante del Partido Popular no estará esta noche del 19-J en los estudios de Prado del Rey, al moderador de la cita, Xabier Fortes, le dio por mostrar su rabia, incrementada además por un mensaje de uno de los políticos de peso de esa formación, Esteban González Pons:

El presentador gallego salió con todo el armamento:

Simplemente, señor Pons, si no nos ve pues lo siento mucho por usted. Además yo creo que usted se lo pierde y no es muy recomendable para un dirigente político no ver una televisión con la trascendencia que tiene TVE. Incluso aunque usted crea que nosotros manipulamos o que nos dedicamos todo el tiempo a manipular. Incluso a pesar de eso, debería vernos. De hecho nos ve, si no no hubiera colocado ese tuit. No somos tampoco un partido político, somos una televisión pública de profesionales, de periodistas. A veces acertamos y a veces nos equivocamos.