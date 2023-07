La tronchante reflexión de Ana Rosa sobre el empalagoso show de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz

Ana Rosa Quintana acabó como todos los españoles, estragada y empachada de tanto almíbar que quedó en el plató de TVE después de la performance que perpetraron Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.

Tanto el líder del PSOE como de la cabeza de lista de Sumar se dedicaron a lanzarse piropos y a anunciar a viva voz su boda postelectoral en el caso de que den los números tras el 23-J.

En su arranque editorial de este 20 de julio de 2023, la presentadora de ‘El Programa de Ana Rosa‘ ironizó con el hecho de si lo que realmente vieron anoche los telespectadores de TVE fue un debate o una especie de ‘Lo que necesitas es amor‘ o, en versión más moderna, un ‘First Dates‘ en toda regla.

Porque Ana Rosa Quintana consideró que, para empezar, hubo más bien una escenografía hueca y con escaso contenido que, a lo sumo, solo benefició a la actual vicepresidenta segunda del Gobierno socialcomunista:

¿Debate? ¿Qué debate? Los indecisos se fueron a la cama sin haber decidido a quién van a votar. En RTVE no se movió ni un solo voto, si acaso uno o dos escaños del PSOE a Sumar.

La conclusión de la presentadora estrella de Mediaset fue bien clara, que tanto el socialista como la de Sumar parecían una parejita de novios recién llegados de un romántico viaje y enseñándoselas a un candidato de VOX que acabó estragado con tanto sirope de piropos cruzados:

Otro de los grandes periodistas del panorama español, Carlos Herrera, también coincidió en señalar los momentos pegajosos a más no poder entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez.

El director de ‘Herrera en COPE’ comentó que esta última cita que tenían los candidatos para dar a conocer sus propuestas se acabó transformando en cualquier cosa menos, precisamente, en lo que debería de haber sido, que los ciudadanos hubieran podido saber al detalle la oferta programática de los tres líderes.

Especial mención hizo el comunicador almeriense a ese absurdo ‘flirteo’ entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, que estuvieron todo el rato dirigiéndose el uno a la otra y viceversa con el nombre de pila:

Desde luego que este debate no ha cambiado las cosas. Nos ha dejado evidencias, que PSOE y Sumar son lo mismo. ¿Verdad, Yolanda? Sí, Pedro, claro. Hay que ponerse serios, Pedro. Sí, pero con los pies en el suelo, Yolanda. No, hombre, por favor, Pedro, yo los tengo en el suelo. ¡Oigan, esos dos, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, más Bildu y Esquerra, que no estuvieron en el debate, es el tándem.