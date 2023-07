El divertido momento de Cristina Cifuentes y “perro Sánchez” que hace reír a Marta Flich en directo

Cristina Cifuentes protagonizó un divertido momento en el programa ‘Todo es Mentira’ del 21 de julio.

Durante el análisis de la campaña electoral de las elecciones generales, la expresidenta de la Comunidad de Madrid salió en defensa de Alberto Núñez Feijóo por los ataques desde la izquierda por su foto junto a Marcial Dorado.

“De verdad, que te saquen un tema de hace casi 30 años porque te hiciste una foto con un señor que, en ese momento no estaba condenado por nada, indiferentemente que se dedicara a unas actividades u otras. Si eso es lo único que le pueden sacar a Feijóo y que se lo han sacado en todas las campañas en Galicia, significa que está muy limpio”, indicó.

De inmediato, la ‘popular’ denunció la hipocresía de criticar la imagen de hace 28 años cuando “solo hace unos días hemos visto al presidente del Gobierno, Pe…dro Sánchez”, dudó. Por lo que la presentadora Marta Flich la interrumpió sorpresivamente: “¡Te cuesta decir Pedro Sánchez!”.

A lo que Cifuentes reconoció: “Es que estuve apunto de decir perro Sánchez”, por lo que Flich no pudo aguantar la risa ante las cámaras de ‘Cuatro’.

La expresidenta autonómica se recreaba: “Si llego a decirlo…”. Y reconoció que estaba haciendo una labor de contención: “Voy a intentar…. [haciendo el gesto de tragar con sus palabras]”.

Finalmente, la ‘popular’ completó su idea contra el líder del PSOE: “Pedro Sánchez ha estado hace unos días con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, de un régimen que tiene vínculos evidentes con el narcotráfico y no pasa nada… Sin embargo, sacamos una foto de hace casi 30 años, ¿de verdad?”.

!!ÚLTIMA HORA!! Se descarta que la crema en la espalda de FEIJOO en el yate de MARCIAL DORADO la robara CRISTINA CIFUENTES -¿Por una foto, Cristina?

-La foto de PERROCHANCHE con Delcy Rodríguez se tomó durante la cumbre celebrada en Bruselas entre la Unión Europea y la CELAC pic.twitter.com/QuGXGwdqOU — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) July 21, 2023

Feijóo da la cara

lberto Núñez Feijóo ha concedido su última entrevista de campaña electoral a Carlos Herrera en la cadena COPE. Por primera vez desde que arrancó la campaña electoral el candidato del Partido Popular ha hablado de su polémica foto en un barco con el condenado por narcotráfico Marcial Dorado. Esta polémica instantánea su publicó en 2013 por el diario El País y había sido tomada en 1995.

Núñez Feijóo ha relatado cómo se enteró de que esta imagen estaba en circulación. «Recuerdo con exactitud que iba camino de un mitin y me llamó el Secretario General de mi partido, año 2009, para decirme que desde el PSOE advertían que si no bajaba el tono iban a sacar unas fotos con un narcotraficante. Cuando yo le conocí era contrabandista no narcotraficante, en la campaña del 12, finalmente la publicó El País en el 13″.

El candidato popular Núñez Feijóo también explicó como se ha utilizado esta foto contra él:

«Conocí a esta persona cuando nada tenía que ver con este asunto. Esto está en un sumario de la Audiencia Nacional donde queda claro que hay muchas fotos de este señor con miembros de muchos partidos políticos y ninguno fue llamado a declarar. En el año 16 volvió a sacarlas la señora Yolanda Díaz. Llevo treinta años viendo esto».

«No esperaba que nada más y nada menos el presidente del gobierno utilizara esta basura», ha terminado Núñez Feijóo su repaso a la polémica foto con Marcial Dorado que en tantas ocasiones se ha compartido con a través de las redes sociales.