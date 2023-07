Pedro Sánchez huye de Susanna Griso para poder colarle a la silente Silvia Intxaurrondo (TVE) la trola de los peajes

Pedro Sánchez no solo cambia de opinión.

También de cadena de televisión.

Y si no que se lo digan a Susanna Griso (Antena 3), que este 21 de julio de 2023, último día de campaña electoral, tenía agendada la visita de Pedro Sánchez en ‘Espejo Público‘ a primera hora y ha visto como el presidente del Gobierno optó por dejarla plantada.

¿Y qué periodistas fueron los afortunados del feo hecho a la presentadora de Atresmedia? Pues Marc Sala y Silvia Intxurrondo, de ‘La Hora de La 1’ (TVE).

Lo curioso del caso es que el equipo de comunicación de Moncloa se descolgó con unas explicaciones de mal pagador, el clásico mantra de ‘problemas de agenda’, algo que no cuadra cuando si no podía acudir a una televisión, de repente, sí que se opta por elegir la comodidad de una entrevista en casa propia.

Así que ya sentado en el plató de la cadena pública, Pedro Sánchez pudo mostrar su faz más relajada a sabiendas de que no iba a encontrarse con cuestiones complicadas y, especialmente, con interrupciones como la que sí tuvo que padecer el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a manos de Silvia Intxaurrondo.

El ejemplo más claro, la pregunta sobre si se procedería al cobro de un peaje por usar las autovías a partir de 2024, fue un bombón para el jefe del Ejecutivo que pudo colar sin rubor la trola de que los conductores no tendrán que rascarse el bolsillo por usar esas vías.

El presidente socialcomunista reiteró, sin que Silvia Intxaurrondo moviera un músculo, que España no implantará nuevos peajes en autovías en 2024, y aseguró que, si bien es cierto que se incorporó esa opción en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, finalmente se «retiró» en la negociación de la agenda que se está llevando a cabo con la Comisión Europea.

Justificó su versión, a pesar de que Europa sostiene justo lo contrario, alegando que: