La despedida de Ana Rosa Quintana: «Hemos tenido muchísimo éxito en la mañana, donde hemos sido muy felices, pero se cierra una etapa»

El viernes 21 de julio se despidió Ana Rosa Quintana después de 17 años al frente del matinal de Telecinco, aunque aseguró que estaría al frente hasta el día 25, antes de irse de vacaciones para cargar las pilas ante su nuevo reto profesional: intentar levantar las tarde de Telecinco.

El programa de Ana Rosa termina su última temporada con un 17% de share en su última temporada, revalidando un éxito que le ha acompañado desde el principio. Ana Rosa aterrizó en Telecinco después de un éxito durante años en las tardes de Antena 3 con Sabor a ti. Frente a ella la gran ‘reina de las mañanas’ durante décadas: María Teresa Campos. En el primer programa las dos periodistas tiraron de armas potentes. La Campos en Antena 3 contó con una entrevista a Rocío Jurado. La primera desde que seis meses antes se le diagnosticara el cáncer que acabó con su vida en junio de 2006. Ana Rosa con Ramona Maneiro la mujer que ayudó a morir a Ramón Sampedro. Un asunto que había vuelto a la actualidad por la nominación al Oscar de la película Mar adentro de Alejandro Amenábar.

Durante 17 años Ana Rosa Quintana y su programa ha sido testigos de momentos históricos como la abdicación de Juan Carlos I, la elección de dos Papas o el fin de la banda terrorista ETA. «He sido muy feliz, pero es una etapa terminada y para atrás ni para coger impulso», aseguró la periodista en acto de despedida para los medios que tuvo lugar el 21 de julio de 2023. «Hemos tenido muchísimo éxito en la mañana, donde hemos sido muy felices, pero se cierra una etapa. Hay que renovar todo», .

En su despedida ante los medios de comunicación la periodista reflexionó sobre las críticas recibidas desde determinados partidos políticos:

«Desde el poder se ha decidido que hay periodistas buenos y malos; periodistas que relatan hechos y otros que solo dan opiniones. A mí no me parece bien lo que ha pasado con una compañera periodista, que tiene todo el derecho a expresar su opinión o discrepancia, como no me parece bien que a mí me saque Podemos en una campaña electoral como si fuera fascista o cosas peores. Los periodistas tenemos derecho a controlar el poder, sea quien sea y esté el que esté. Tienen muchas lecciones que aprender tanto Podemos como el PSOE. Se han traspasado muchas líneas y me hubiera gustado el apoyo de otros compañeros».