El demagógico discurso de Risto Mejide contra las encuestas privadas se lleva un zasca fabuloso de Javier Chicote

Se han convertido las encuestas electorales en el pim, pam, pum de los medios de comunicación, a pesar de que cadenas como las que conforman el grupo Mediaset llevaron en la noche del 23-J al máximo exponente de GAD3, Narciso Michavila, al programa especial elecciones emitido por Telecinco.

Risto Mejide, en el programa ‘Todo es Mentira’ (Cuatro) del 24 de julio de 2023, quiso vender y meter con calzador su discurso contra la empresas dedicadas a hacer sondeos sobre las posibilidades de los diferentes partidos políticos y destacar que todas las empresas patinaron de manera irremediable a la hora de dar por ganador contundente de los comicios al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Puesto a hacer demagogia barata, el presentador del programa de la sobremesa y primera parte de la tarde de la segunda cadena de Mediaset redobló su apuesta a la hora de decir que dentro de todas las previsiones demoscópicas que se habían realizado a lo largo de toda la campaña, la más acertada había sido la del CIS.

Javier Chicote, del ABC, medio que precisamente fue llevando un tracking diario de GAD3 hasta el 17 de julio de 2023 sobre las previsiones de lo que sucedería el 23-J salió a rebatir el argumento de que el juguete de José Félix Tezanos, por mucho que Mejide se empeñase en blandir ese argumento, no había acertado porque, curiosamente, el CIS había apostado ciegamente por el triunfo del PSOE de Pedro Sánchez y este acabó a 14 escaños del PP.

Así fue el cruce dialéctico entre el presentador y el periodista de investigación del diario de Vocento:

Risto Mejide: «A mí me gustaría preguntarle a Chicote, los medios de comunicación, que se han gastado tanto y tanto dinero en esas encuestas, que han fallado repetidas veces, ¿no deberían de hacer también una reflexión?»

Javier Chicote: «A ver, cuando tú pagas una encuesta, aunque son carísimas, no te garantiza que vaya a acertar. Lo haces porque crees que está bien encaminado. En nuestro caso además, y hablo en primera persona porque son las encuestas de GAD3, las de Narciso Michavila que, ahora a su pesar, es el protagonista de estas últimas horas, y es un gran encuestador y es el que más ha acertado siempre. La desviación esta vez ha sido muy grande y nosotros llevamos en la página dos, en el artículo diario de nuestro director, Julián Quirós, un ‘nos hemos equivocado’ para decirle a los lectores porque incluso hemos hecho un tracking diario y eso es a lo que apuntaba. Yo siempre he dicho en este programa que los periodistas tenemos que contar de la mejor manera lo que ya ha ocurrido, no lo que va a ocurrir, que no deja de ser un futurible. Es verdad que las encuestas tienen lectores, gustan, aquí hablamos continuamente de ellas. Pero esto es como cuando compras un décimo de lotería, exigir que te vaya a tocar».

Risto Mejide: «Yo tengo una propuesta, si quieres llámala muy demagógica, pero me da igual, que invirtáis esos euros en contratar becarios, gente que está estudiando periodismo, gente que necesita un trabajo. ¡Ya está! Esa gente seguro que no os falla».

Javier Chicote: «La pasaré la propuesta a contabilidad».

Risto Mejide: «No, si encima te pueden garantizar que van a acertar es que… ¿qué sentido tiene?»

Javier Chicote: «¿Pero cómo te lo van a garantizar? Los sondeos se hacen en todo el mundo, esto no es algo que estemos descubriendo ahora».

Risto Mejide: «Pero es que en España todo el mundo miente cuando le preguntan».

Javier Chicote: «Pero el caso de GAD3 tuvo resultados impresionantes en elecciones recientes como en Andalucía y en alguna más con una precisión milimétrica. Pero insisto, son sondeos. A ver, lo que ha pasado ha sido algo muy extraño. De hecho Pedro Sánchez fue quien apostó por su propia derrota porque dijo aquello de que ‘estamos remontando’ y en la sede de Sumar estaban dándose unos besos que no se lo creían». Ahora no se trata de decir de que vamos a lapidar hasta la muerte a los que hacen las encuestas. Y una cosa importante, Risto, es dinero privado. Si un medio de comunicación compra una encuesta y nos la tenemos que zampar…pero otra cosa es el CIS, que es dinero público, y el CIS dijo que iba a ganar el PSOE, ¿cuántos escaños le sacó el PP al PSOE? 14.

Risto Mejide: «Ya, pero es el que más se ha acercado»

Javier Chicote: «Bueno, había dicho que las elecciones las iba a ganar el PSOE».