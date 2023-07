Joaquín Leguina estalla contra Sánchez y su nuevo Frankenstein: “¿Cómo te vas a meter en la cama con Puigdemont?”

Joaquín Leguina vuelve a cargar con fuerza contra Pedro Sánchez.

A pesar de que el PSOE celebró la derrota del 23-J como una victoria (a sabiendas de que los números le podían dar con un nuevo gobierno Frankenstein), el expresidente de la Comunidad de Madrid se mostró muy crítico con la estrategia del presidente del Gobierno de permanecer en Moncloa de la mano de los independentistas y separatistas catalanes.

Durante su participación en el programa ‘Cuatro al día’ del 25 de julio, el expolítico del PSOE rechazó la teoría de unas nuevas elecciones generales para noviembre-diciembre.

“Creo que no, harán todo lo posible. Lo que a mí parece que habría que hacer es un acuerdo entre el PP y PSOE para formar un gobierno de coalición o bien del PP con unos acuerdos, pero no se va a hacer porque no le sale de las narices a Pedro Sánchez”.