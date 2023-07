Massiel revienta la presentación del Benidorm Fest: “Que Feijóo y Sánchez se pongan de una puta vez de acuerdo”

La presentación del Benidorm Fest 2024 saltó por los aires.

María de los Ángeles Félix Santamaría Espinosa, Massiel, fue homenajeada por TVE por ser la primera española en ganar el prestigioso certamen en 1968. Sin embargo, la cantante desató el pánico en la cadena pública cuando se saltó todo el protocolo para dar su opinión de la situación política de España.

A su llegada, Massiel dejó claro que no ve bien que el Partido Popular no vaya a gobernar pese a ser la formación más votada en las elecciones del pasado 23 de julio. Con su particular espíritu vehemente, la intérprete pidió directamente a Pedro Sánchez que mirase a su derecha y no a los independentistas para formar gobierno en la próxima legislatura.

Nada más llegar, dejó claras sus intenciones. Lo primero que hizo fue dirigirse a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat valenciana. “Hay que hacer buenos pactos, presidente”, le dijo Massiel, en referencia al acuerdo de Gobierno regional entre PP y VOX. Entre risas del público, María Eizaguirre, directora de comunicación de RTVE, intenta sujetar a la veterana cantante… sin éxito.

“Eurovisión está dentro de la vida”, le replica Massiel a la periodista, antes de hacer su alegato definitivo. “Recuerdo que Feijóo dijo que iba a consultar al señor Sánchez nada más ganar. Y aquí el partido más votado ha sido el PP. Que vaya y que le hable a Sánchez para que se pongan de una puta vez de acuerdo. Esto lo hicieron en Alemania y salió muy bien. Hay que irse a buscar otras cosas”, señalaba, entre las risas nerviosas del público y las caras de circunstancias de la responsable de TVE, que quería centrar la charla en la presentación eurovisiva.

“Yo siempre he hablado de política”, le recuerda Massiel, que pide a los periodistas que luego saquen lo que quieran… aunque no sabía que ya estaba en directo.

Hace apenas unas semanas, Massiel ya dejó clara su postura acerca del gobierno de Pedro Sánchez y de sus socios, cuando atacó a Irene Montero por su “feminismo oportunista” y el lenguaje inclusivo.

La cuenta de twitter de RTVE dedicada a Eurovisión ha hecho una extensa cobertura del evento, que ha contado también con actuación de la última ganadora del Benidorm Fest y representante española en Eurovisión 2023, Blanca Paloma. Sobre las palabras de Massiel no han hecho ninguna mención.