Antonio Naranjo revienta el aquelarre de Sonsoles Ónega y su tropa contra el Rey Juan Carlos I

Un aquelarre en toda regla contra Juan Carlos I.

Sonsoles Ónega montó el 26 de julio de 2023 un acoso y derribo en ‘Y Ahora Sonsoles’ (Antena 3) contra la figura del monarca emérito por su tercer viaje a Sangenjo (Pontevedra) para participar en unas regatas.

La presentadora, escudada en las periodistas María Manjavacas, Pilar Velasco y Beatriz Cortázar, se dedicó durante los casi 20 minutos de la pieza dedicada al padre de Felipe VI a reprochar la sobreexposición mediática y el auténtico carajal que se montaba en la plácida localidad gallega cada vez que Don Juan Carlos I asomaba por allí.

Sin embargo, Antonio Naranjo puso el contrapunto y acabó reventando el juicio sumarísimo que la tropa de Sonsoles Ónega había preparado minuciosamente contra el Rey emérito.

El periodista de Alcalá de Henares (Madrid), puntal de ‘El Debate’ y de ‘Herrera en COPE’, reconociendo que el padre del actual monarca había cometido sus errores, no quiso dejar pasar la oportunidad para recordar lo selectiva que era la memoria de parte de la prensa y de la política española.

De hecho, Naranjo, cuando escuchó a todas las colaboradoras de Ónega echar pestes contra Juan Carlos I, él aseguró que se le ocurría una larga lista de personajes de dudosa catadura moral y de los que, paradójicamente, se habla menos en los medios:

Haría una lista de 25 personas mucho más impresentables de las que no hablamos nunca y es que según la voy pensando me salen 50. El primero de los españoles no puede ser el último de los contribuyentes, pero creo que ese problema de ejemplaridad, que no es delictiva, lo ha pagado como nadie en este país abdicando y teniendo que vivir en el extranjero. Él se ha ido para no darle un problema a su hijo. Una persona con 85 años y cuyos pecados ha pagado y cuyos servicios todos reconocemos, se merecería un poco de generosidad por parte de una sociedad que perdona cosas mucho más inaceptables.