Javier Gállego desarma, con una simple pregunta, a toda la izquierda que demoniza a VOX

El tertuliano de El programa de verano de Telecinco Javier Gállego, ha dado en la diana con varias reflexiones durante la sección política del programa.

El periodista y sociólogo ha retratado a la izquierda por normalizar negociar con un prófugo de la justicia mientras demonizan a un partido constitucionalista, como es el caso de VOX. Además, ha retratado cómo un acuerdo con los separatistas es incluso contrario al dogma de la izquierda, que pregona la solidaridad ante todo.

“El separatismo en sí mismo es insolidario”.

Gállego incide que los partidos y el sector secesionista han demostrado que no les importa perjudicar a otras regiones de España para obtener cada vez más poder y beneficios. El último ejemplo es la posible quita a la deuda de Cataluña con el resto de España.

Estima que la izquierda al negociar y acordar con ellos, “traicionan el principio de solidaridad” que enarbolan. Si yo hablo de solidaridad y le doy más a regiones que tienen más dinero solo por el beneficio político, no es muy solidario ha explicado.

“¿Como justifico que le doy a uno más que a otros cuando a esos que les estoy dando, tienen más dinero?”.

Pero no sólo retrató a la izquierda política, también lo hizo con la ‘brunete pedrete’, esos medios y periodistas que durante toda la campaña -y toda la Legislatura -, siguiendo las líneas discursivas de Pedro Sánchez, han demonizado a VOX, azuzando el miedo entre los votantes de izquierda para movilizar el voto.

En la discusión, algunos tertulianos intentaban justificar el que Pedro Sánchez se pliegue a todos los chantajes de los nacionalistas porque hasta el momento “afortunadamente se está hablando de dinero y no de derechos”.

Pero Gállego no se dejó y con sus respuestas los dejó sin argumentos.

“Afortunadamente, hay una Constitución y un Estado de derecho, que algunos califican de opresor”.

Considera que hablar de los males del pasado no justifican los males futuros. Y resalta el hecho de que Sánchez pacte con gente que ha cruzado líneas rojas, con los que además se prometió públicamente que no se haría, y al mismo tiempo, demonizan a un partido que estando en gobiernos regionales no ha quitado ni disminuido ningún derecho.

Y a Gállego le bastó una simple pregunta para desarmar toda la argumentación del miedo que implementa la ‘brunete pedrete’, representada en la mesa por Fernando Garea quién aseguró que era un “horror cada vez que VOX entra en una institución”.

“¿Me podéis decir en alguno de los Gobiernos que se han constituido hace poco, o en alguno que ya está constituido como el de Castilla y León, qué derecho de la mujer se ha retrocedido? ¿Me podéis decir qué derechos fundamentales se han retrocedido?. Me parece también sorprendente que sea normal, normal, normal, negociar con un señor que salió en un maletero de un coche y está prófugo de la justicia y esto es el horror mayor del mundo, Aragón. Me parece un poco contradictorio”.

Por supuesto, nadie pudo rebatir ni contestar a la pregunta.