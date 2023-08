Una mujer víctima de abuso atiza en Telecinco a laSexta, TVE y otros canales por el “boom mediático” del caso Rubiales

Una vecina de Motril, pueblo del ahora expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha retratado a Telecinco, laSexta y todos los medios por el “boom mediático” del polémico caso.

Rocío, vecina de la ciudad, apareció en directo en El programa del verano de Telecinco para ofrecer su punto de vista del presunto abuso de Rubiales a la futbolista Jenni Hermoso por el beso que le dio durante la premiación en la final del Mundial de Fútbol.

Sin embargo, la mujer ‘rompió el guión’ y en lugar de dar su opinión sobre la polémica, se quejó por la forma en que los medios de comunicación han inundado las pantallas y las páginas, físicas y digitales, ahogando cosas más graves que están pasando.

Rocío dio a conocer su crítica “como mujer abusada”. Indicó que le indigna que se hable a toda hora del beso y la presunta agresión de Rubiales a Hermoso, mientras las violaciones y los feminicidios aumentan en España ante la inacción del Gobierno.

“Me siento muy frustrada como ciudadana”, ha indicado

Al dejar claro que si intención para participar en el contacto de la reportera de Telecinco, al señalar que los medios “están dejando de lado noticias muy graves”, algo que la presentadora Patricia Pardo, asumió que se refería a ella misma y su caso particular. Pero la chica, pese a los nervios muy clara en su postura, le indicó que no, que no lo hacía por ella.

“No, no me refiero a eso, me refiero a que no están hablando de violaciones que sí son violaciones y solo vivimos con este tema mañana, tarde y noche”

Por supuesto, la presentadora salió a decir que no pretenden “opacar ni solapar ningún otro caso que tenga semejante magnitud”. Procedió a indicar que el hecho de que no se hable de otra cosa es porque “el fútbol es un sentimiento, una entidad representativa de muchos valores que está teniendo una gran trascendencia a nivel planetario”.

“Por eso los medios le estamos dando la relevancia que tiene”, afirmó Pardo.

A lo que Rocío contestó con contundencia, “lo sé, esa es mi denuncia. El boom mediático es porque es fútbol”.