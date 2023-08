María Jamardo atiza a Yolanda Díaz e Irene Montero por su hipocresía con el caso Rubiales: “Dan vergüenza”

La periodista María Jamardo ha ofrecido una impecable reflexión sobre la hipocresía que rodea a la polémica que involucra al ahora expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales y a la jugadora Jenni Hermoso, en especial por los principales actores y partidos de izquierda.

En el programa Boca de Todos de Cuatro, discutían sobre el caso que ha tomado unas dimensiones increíbles, al punto que copa todos los espacios mediáticos, por encima de cosas más importantes como la subida del IPC o el aumento de las violaciones y feminicidios.

Jamardo ha resaltado la hipocresía de toda la izquierda política y mediática española, que ahora se prestan para el linchamiento de Rubiales, cuando hasta hace dos meses callaban todas las polémicas y escándalos que han marcado la presidencia del de Motril.

“Este señor, por muy repugnante que me parezca, y yo ya he dicho que tenía que dimitir, no ahora, sino por los escándalos de corrupción y que mantuvo el PSOE en su cargo, aún a sabiendas de las cosas que tenía por detrás”.

Ante esta actitud, que tuvo su mayor exposición con una manifestación por parte de Podemos pidiendo la dimisión de Rubiales, cuando incluso ya estaba destituido por la FIFA, la periodista atizó a Yolanda Díaz, Irene Montero y sus respectivos bodrios, Podemos y Sumar.

“Me da vergüenza ajena como española y como mujer que haya una serie de señores de Podemos y de Sumar que estén politizando esto y saliendo a la calle por el pico de Rubiales a Jenni Hermoso, por el que piden una dimisión y se callaron como… no voy a decir como qué, porque es muy feo decirlo cuando excarcelaban a violadores y pederastas por su ley del ‘Sí es sí’, o cuando se tapaban abusos a menores en Comunidades Autónomas tuteladas por la Administración, en Balear y Valenciana, así que hipocresía cero. Y lecciones, menos”.

Por esto, estima que hay un verdadero linchamiento por parte de medios y políticos a una persona que no solo no ha sido condenado, sino que de momento, no existe ninguna acción penal en su contra.

“Estamos viendo una cacería de brujas en la que no voy a participar. Lo he dicho siempre, hay una presunción de inocencia y, quien quiera denunciar, y Jenni Hermoso está en su derecho de ir a denunciar a cualquier juzgado si se ha sentido agredida por este señor puede hacerlo”.

Recuerda que vivimos en un Estado de derecho eso debe ser siempre respetado. Considera que a Rubiales lo están “linchando” sus propios socios, a un nivel que le recuerda el escándalo que afectó a la Guardia Civil de Luis Roldán.

“¿Resulta que este señor no tiene derecho a defenderse? Tiene todo el derecho del mundo. Y que vayan a un proceso contradictorio, que presenten cada uno sus pruebas y que los jueces, esos que se forman durante 10 años, para sacar conclusiones objetivas y no politizadas, saquen sus conclusiones”.

Resalta que su exposición no se trata de una defensa al de Motril sino una postura lógica y racional dentro de un país donde hay una ley.