Isabel Pantoja reaparece con Pablo Motos y ni nombra a sus hijos: «Yo no me arrepiento de nada»

La anterior visita de Isabel Pantoja a El Hormiguero, en 2017, se convirtió en la emisión más vista de la historia del programa de Pablo Motos. A pesar de los cambios constantes en el consumco de televisión, la tonadillera es uno de los pocos valores que garantizan buenas audiencias. Estando ella presente o no.

De entrada, el anuncio de la visita de la folklórica al programa, ha supuesto lo suficiente como para que Telecinco retrase el estreno de Cuentos chinos el formato de La Fábrica de la Tele con el que la cadena de Mediaset pretende ponérselo difícil a Motos con Jorge Javier Vázquez al frente del asunto.

La visita de la sevillana al programa viene a demostrar que Isabel Pantoja sigue siendo la mejor haciendo de Isabel Pantoja y que en sus intervenciones habla tanto por lo que cuenta como por lo que omite. En su entrevista hizo todo lo que se esperaba de ella: miradas fijas a cámara, tono grandilocuente y recaditos sin dar nombres directamente.

La ‘percha’ de la entrevista era promocionar el disco con el que la cantante viene a celebrar los cincuenta años que lleva encima de un escenario. Un trayectoria exitosa pero si bien con intermitencias cada vez que su turbulenta vida privada daba un giro.

En El hormiguero ha presentado la portada del doble disco, a cargo del artista Antonio de Felipe, y también, como suele ser habitual en sus entrevistas, se ha emocionado al recordar tanto a su madre como a su íntimo amigo Juan Gabriel.

En el caso de doña Ana, la matriarca del clan, quiso recalcar que en la enfermedad de su madre y el posterior duelo por su pérdida, siempre ha estado apoyada por sus hermanos Agustín y Juan. A sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, ni los ha nombrado.

«Mi madre no era la madre de la Pantoja, era una madre normal. Mis hermanos y yo hemos estado con ella hasta el final«, afirmó tajante. «Era como cualquier madre, lo daba todo por sus hijos, como hacen todas», aseguró en una declaración que sonaba a reproche a sus hijos.

«Cantar después de morir tu madre es muy duro: pero es mi profesión y hay que decir ‘aquí estoy yo y voy a cantar'», añadió intentando contener la emoción.

También las lágrimas brotaron al hablar de Juan Gabriel. «No soy capaz de volver a México sabiendo que no estará él», afirmó. La relación con ídolo ranchero se mantuvo durante 35 años: «más que una amiga yo era su comadre».

Como suele ser la marca de la casa en Isabel Pantoja no pudo evitar lanzar un tirito a sus críticos. Desde hace años los medios hablan de una Isabel enclaustrada en Cantora y con un círculo que prácticamente se reduce a su hermano Agustín. «Dicen que estoy ‘secuestrada’. Yo en mi casa estoy muy feliz. Siempre he sido de salir poco. En mí hay dos: la artista y la mujer de su casa. La bata de cola, aunque la adoro, queda siempre fuera», remarcó con cierto sarcasmo la cantante.

“Yo no me arrepiento, se tienen que arrepentir lo que lo han hecho mal conmigo pero yo no porque creo que no le he hecho mal a nadie”, Isabel Pantoja sobre el destino #PantojaEH pic.twitter.com/G2yUdRlT1K

— El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 4, 2023