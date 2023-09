Isabel Rodríguez saca las garras contra Felipe González por su terrorífica predicción sobre Puigdemont

Guerra civil en el seno del PSOE.

En Ferraz no gustaron nada las palabras de Felipe González en su entrevista de este 5 de septiembre de 2023 en ‘Más de uno‘ (Onda Cero). El expresidente socialista lanzó una terrorífica predicción después de ver como desde el Gobierno de Pedro Sánchez se está hablando con tanto ligereza sobre la amnistía a los líderes independentistas:

“Si hay una amnistía y una autodeterminación se supera el procés, claro que se supera. Una cesión como la amnistía es como decir que yo no cometí un delito, ni una falta siquiera. Yo hice lo correcto y me reconocen que el sistema represor, no el Estado de Derecho , es el que me culpabilizó injustamente de haber hecho el 6 y el 7 de septiembre de 2017 la desconexión, no con la Constitución de manera unilateral, sino también con el Estatuto de Autonomía . Pues todo eso lo doy por enterrado. Y claro, soy yo la víctima de la represión y el descalificado es el régimen represor”.

Unas palabras que buscó desacreditar durante su intervención en el programa ‘La Hora de La 1’ la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez: “Con el máximo respeto a las opiniones del expresidente, les puedo trasladar con rotundidad que Pedro Sánchez lo que ha hecho estos cinco años es proteger la España constitucional”.

En concreto, indicó:

La socialista también recalcó que “el PSOE tiene procedimientos internos de trabajo para conformar esa posición por los que pasarán todas estas decisiones y donde podrán expresarse todos los militantes tengan la posición que tengan”.

En este sentido, recalcó que la militancia socialista prefiere pactar con Puigdemont a un gobierno del PP-VOX. Un posicionamiento que no comparte Felipe González, quien ya dejó claro que:

“La interpretación clara de la amnistía es que la culpa la tienen estos, yo no, yo hice lo correcto. Luego, yo puedo volver a hacerlo. No es que siquiera me pidan que me vaya a portar dentro de un marco de convivencia. No, no, no, al contrario. A más, a más, tengo derecho a autodeterminarme y por tanto a poner en cuestión, no digo el marco constitucional, la integridad territorial de España”.