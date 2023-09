El programa de Cine de barrio, uno de los formatos históricos de Televisión Española, parece vivir eternamente unido a la polémica. Después de tres años con Alaska al frente del programa. Un periodo en el que programa se ha abierto a emisiones de cine de los 80 y los 90. Una evolución lógica si se tiene en cuenta que en en los 90 se emitía cine comercial de los 60, es decir treinta años atrás, justo como ahora con los 90. El programa intercaló los clásicos de Sara Montiel de los 60 o las comedias de Pajares con las cintas de los noventa de Isabel Pantoja o Martes y 13.

Una evolución del programa a la que se unió con el cambió de dirección del mismo que tras la jubilación de Francisco Quintanar tomó Machús Osinaga que ya había sido redactora del programa en los 90. Según se publicó en los últimos días, fue una decisión de la cantante dejar Cine de barrio por TardeAR de Ana Rosa Quintana. Sin embargo, la mexicana ha decidido aclarar su punto de vista sobre lo sucedido:

“Ser colaboradora puntual en TardeAR en una cadena, o de Mask Singer en otra, no interfiere en mi labor como presentadora, así lo he hecho en estos tres años. Nunca hubiera dejado de presentar Cine de Barrio voluntariamente, los que me conocen saben que para mí ese programa es vocación más allá de lo profesional. Me entristece muchísimo no seguir formando parte de ese proyecto. Estoy muy agradecida de haber podido ir por libre compaginando programas y cadenas.

Entiendo que en las cadenas se toman las decisiones que se consideran adecuadas en cada momento. Así lo interpreto y me siento feliz de saber que Cine de Barrio no desaparece, sino que comienza una nueva etapa, una más. Inés Ballester ya ha formado parte de esta propuesta así que es una garantíañ. A todos esos invitados y colaboradores que generosamente han venido a visitarnos. Y a vosotros, fanáticos de Cine de Barrio. He sido muy feliz”.