Antonio Naranjo pone de vuelta y media a Marta Nebot por acusarle de machista y obliga a Risto a cortar la entrevista

Antonio Naranjo puso de vuelta y media a Marta Nebot.

Durante el programa ‘Todo es Mentira’ del 13 de septiembre, la periodista de izquierdas conectó en directo para analizar el polémico beso de Luis Rubiales y la agresión sexual que sufrió Isabel Balado, reportera de ‘En boca de todos’. Una intervención donde se pasó de frenada y acabó tildando de machista al redactor de ‘El Debate’ por no considerar que exista delito en el ‘caso Rubiales’.

La afirmación no gustó nada a Naranjo, quien tomó rápidamente el turno de palabra por alusiones y le reprochó que hiciera un “batiburrillo” de ideas para atacarle por considerar que el juicio al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol no tendrá un gran recorrido.

Interrumpido por la pausa publicitaria, el colaborador de ‘Todo es Mentira’ recalcó que, a su entender, Rubiales es “un gañan y un impresentable”, pero “no es un delincuente”. De ahí que consideró un error comprarle con otros agresores sexuales, ya que “se acaba frivolizando sobre estos temas y se perjudica a las víctimas”.

Ante las acusaciones de ser un machista, Naranjo mandó a la lona a Nebot con una sola frase: “No le acepto lecciones de nadie que haya defendido la ley del ‘solo sí es sí’”. Un duro golpe, ya que la periodista fue una de las grandes defensoras de la polémica ley que ya ha beneficiado a más de 1.000 agresores sexuales, incluido uno de los integrantes de ‘La Manada’.

Al verse retratada, la tertuliana de izquierdas intentó sabotear su intervención al soltar: “El mitin de Naranjo está muy bien..”. Ante la escalada de la tensión, Risto Mejide buscó dar el turno de palabra final a Nebot, quien rechazó que buscara dar lecciones a nadie, mientras que volvía a acusar al redactor de machista por su irónico comentario: “No sé con qué tipo de hombres te juntas tú”.

Un ataque que Naranjo no toleró: “Yo te dejo hablar lo que quieras, pero no mientas”. De inmediato, en el plató de ‘Cuatro’ se vivió un intento intercambio de reproches, donde Nebot acusó al colaborador de “falta de compañerismo” y aseguró que “el respeto al turno de palabra no se te está dando muy bien”.

Una frase que aprovechó Naranjo para meterle un nuevo ‘zasca’: “A ti tampoco se te está dando bien decir la verdad…”. A lo que añadió con guasa: “A ver si esto [interrumpirla en un debate] va a ser agresión sexual también”.

Finalmente, Mejide cortó la entrevista en seco con la excusa de ahondar en otros temas, pero de fondo se oía a un Naranjo que protestaba: “Que conteste a lo que digo y no lo que le gustaría”.