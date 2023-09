El contundente meneo de una magistrada a Xabier Fortes (TVE) por empeñarse en defender la última cacicada de Pedro Sánchez

El baño fue tremendo.

Xabier Fortes, tan condescendiente con Baltasar Garzón, quiso buscarle las vueltas en ‘La Noche en 24‘ (TVE) a la magistrada María Jesús del Barco con el tema de la amnistía.

El presentador de la televisión pública se agarró al clavo ardiendo de que en la Constitución no había una referencia explícita a la prohibición de conceder la amnistía y así planteó su argumento:

Si el legislador hubiera querido prohibir también la amnistía, lo debería de haber puesto negro sobre blanco porque en la Justicia hay que ser muy preciso con lo que se dice para no dar lugar a malas interpretaciones. Si el legislador hubiera querido decir que está prohibida la amnistía, ¿no tendría que haberlo dicho y aprobado, igual que hizo con el indulto general?

La jueza, sin despeinarse, le dio una soberana lección de Derecho a Fortes:

Mire usted, si prohíbe algo que tiene unas consecuencias menos graves para el Estado de Derecho, ¿cómo no va a prohibirse algo que tiene consecuencias más graves? Mire, el indulto, que no es más que una reminiscencia del antiguo régimen, supone un perdón de la pena, no del delito. Por eso se prohíben los indultos generales. Pero es que la amnistía supone negar la existencia del delito. Negar la existencia del delito y dictar una ley de amnistía, como la que se dictó en el año 1977, tiene su lógica porque se pasó de un Estado totalitario, de una dictadura como la que teníamos en la época de Franco, a un Estado democrático que por suerte venimos disfrutando desde nuestra Constitución de 1978.