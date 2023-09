Esperanza Aguirre borra de un plumazo la impertinencia de José Yélamo (laSexta) sobre el gran acto del 24-S

Quiso ir a por lana y acabó trasquilado.

José Yélamo, presentador de ‘laSexta Xplica‘, trató de buscarle las vueltas a Esperanza Aguirre en su entrevista del 16 de septiembre de 2023 a cuenta de la gran concentración que el Partido Popular celebrará el 24 de septiembre de 2023 en la Plaza de Felipe II de Madrid.

El periodista de la segunda cadena de Atresmedia intentó desacreditar a Alberto Núñez Feijóo al deslizar que el presidente de la formación de Génova 13 poco menos que era un pelele en manos de José María Aznar, expresidente del Gobierno de España (1996-2004).

Sin embargo, la que fuera jefa del Ejecutivo madrileño entre 2003 y 2012 fulminó de raíz la impertinencia de Yélamo y, para más inri, recordó que ahora el PP tiene en su mano poder llevar adelante una serie de comisiones de investigación que quedaron fuera en la última legislatura.

El presentador fue a saco desde el primer momento para vender la idea ante su audiencia de que Feijóo no manda en el partido y que es el actual responsable de FAES quien maneja los hilos del PP:

Aguirre desbarató la impertinencia de Yélamo dejando claro lo obvio, que Aznar no mandaba en el PP y que lo único que el exjefe del Ejecutivo español había hecho era repetir los mismos argumentos que todo el entorno de Feijóo habían dicho por activa y por pasiva en las últimas semanas:

Yo veo que hay mucho interés en decir que es Aznar quien está mandando en el Partido Popular, pero eso no es así. Aznar lo que tenía convocado era el inicio de curso de FAES y dijo lo que estamos diciendo los demás todos los días, que la amnistía es un disparate y que no puede aceptarse de ninguna manera la petición de Puigdemont de hacer la ley de amnistía. Eso es lo que él dijo, que no podíamos conformarnos.