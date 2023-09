Vicente Vallés y Nicolás Redondo incendian Ferraz con una pregunta fetén sobre el PSOE

Nicolás Redondo Terreros está estupefacto.

Al igual que los millones de españoles de bien, el político socialista no da crédito al actual momento que vive España con un presidente de Gobierno que es capaz de subordinar la unidad territorial a cambio de seguir cuatro años más en La Moncloa.

El que fuera líder de los socialistas vascos no sale de su asombro y así lo demostró en la noche del 18 de septiembre de 2023 en la segunda edición de Antena 3 Noticias.

Con Vicente Vallés habló de varios temas, en especial de si veía o no factible cuestiones como la investidura de Pedro Sánchez o la amnistía.

Redondo dejó claro que nunca daría el visto bueno a la amnistía a Carles Puigdemont y sus secuaces porque nada tiene que ver con la que se concedió en 1977.:

Estamos hablando, yo no sé si nos damos cuenta de ello, que un partido político español, para formar gobierno, está negociando con una persona que ha huido de la Justicia española. No entiende nadie en Europa que para formar un gobierno mercadeemos con un personaje que huyó de la Justicia para no enfrentarse a su responsabilidades penales. Luego está la cuestión de la amnistía. Pero en principio, es muy sorprendente. Yo no sé si se dan cuenta en el PSOE. Estamos negociando con alguien que hizo un pronunciamiento decimonónico y que huyó de la Justicia.

Pero la parte jugosa vino cuando Vicente Vallés le preguntó por quiénes le habían llamado en los últimos días para interesarse por su expulsión del PSOE. La respuesta del entrevistado no se hizo esperar y desveló lo que muchos ya se temían, que quienes están en el cogollo de Ferraz no se atreven a decir ni media:

Con quien tengo relación más personal es con Alfonso Guerra y él me ha llamado. He hablado con él y además he visto sus declaraciones y se las agradezco. Como también le agradezco a Felipe González que haya aparecido en público expresando criterios razonables sobre la situación que estamos viviendo.

Sin embargo, cuando el presentador insistió en si desde dentro del PSOE, de los puestos relevantes, alguien se había puesto en contacto con él, la contestación fue demoledora:

No, no me ha llamado absolutamente nadie. No tengo noticias de la dirección del partido. Yo estoy en los alrededores del partido, soy afiliado y sigo como afiliado hasta que me den la resolución, pero yo ya no hacía vida orgánica.

Vallés quiso saber si Redondo recurriría la expulsión y atención a la respuesta, que no tuvo desperdicio: