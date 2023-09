Isabel Rábago triunfa en Telecinco con una acertada pregunta tras el circo de los pinganillos en el Congreso

Va a ser el circo en sesión permanente.

Lo vivido en la jornada del 19 de septiembre de 2023 en el Congreso de los Diputados con el show de los pinganillos se ha convertido en la comidilla de todos los mentideros públicos.

No hay programa, tertulia o tribuna de opinión que no hable sobre el particular.

En el programa de Joaquín Prat, ‘Vamos a ver’ (Telecinco), la periodista Isabel Rábago, que vivió in situ el esperpento que se produjo en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo, gracias a la cacicada de su presidenta, la socialista Francina Armengol, tuvo una más que acertada reflexión.

Amén de la pasta que cuesta el invento de los pinganillos cuando todos los parlamentarios se entienden a la perfección en castellano, para Rábago la gran pregunta que había que hacerse no es si el vasco, catalán o gallego está perseguido en el territorio español, algo que además es una burda mentira.

Para la periodista lo esencial era cuestionarse el hecho de por qué el castellano sí que está siendo perseguido en algunas zonas de Cataluña.

Su primera crítica fue, lógicamente, al derroche que suponen los pinganillos y los traductores:

280.000 euros nos cuesta esta fiesta. Y yo me pregunto, ¿qué necesidad había de empezar esto hoy? Porque realmente la reforma del reglamento se va a producir el jueves (21 de septiembre de 2023). Todos los grupos han utilizado todos los discursos para empezar a hablar de una España que no existe, de unos derechos y de una persecución que ya no existe en España.

Rábago remató su intervención con la cuestión del idioma: