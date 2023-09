Jordi Évole recurre a un argumento inverosímil para defender su vomitivo blanqueamiento del etarra Josu Ternera

Tiene un papo a prueba de golpes.

Lo de Jordi Évole es digno de estudio porque es el clásico periodista que es capaz de retorcer un argumento hasta que se amolde perfectamente a sus volubles principios.

Al de laSexta le está cayendo una somanta de palos por su documental sobre Josu Ternera y el blanqueamiento vomitivo que ha hecho de este sanguinario etarra.

Pero lo que nadie se esperaba es que el comunicador, en un alarde de trapecista suicida, fuese capaz de defender su pieza poniendo como argumento de autoridad que a una de las marcas políticas utilizadas por ETA, Sortu, no le gustase el último producto audiovisual de Évole:

Para Évole fue relevante que el secretario general de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, dijera que el documental sobre el exjefe de ETA Josu Ternera ofrecía una «mirada extremadamente parcial solo centrada en la violencia de ETA, mientras que no tiene cabida la del Estado que tuvo consecuencias igualmente trágicas. La pieza alimenta un determinado relato único, de buenos y malos. Se ha perdido la ocasión de tratar de ofrecer una mirada subjetiva necesariamente pero algo más coral y plural. Digamos objetiva del conflicto que ha asolado este país.

De hecho, antes de recurrir al comodín de Sortu, el que fuera antaño ‘Follonero‘ también quiso presumir de que el público ya había agotado por completo todo el papel en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián para ver su cinta sobre Ternera:

Cierto es que además Évole pudo ponerse todo gallito porque tanto el responsable del certamen cinematrográfico de la ciudad de la Bella Easo como la propia Justicia respaldaron la emisión de su documental sobre la figura de este etarra que tanto daño causó:

Comunicado del @sansebastianfes sobre la proyección del documental No me llame Ternera.

“Estimamos que la película ha de ser vista primero y sometida a crítica después y no al revés”

Gracias @jlrebordinos

Entrevistar no es blanquear.

Entrevistar no significa compartir las ideas…

— Jordi Évole (@jordievole) September 12, 2023