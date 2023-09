El duro mensaje de Martínez-Almeida contra Sánchez que deja a Marc Sala (TVE) con cara de póker en directo

José Luis Martínez-Almeida dejó a Marc Sala con cara de póker.

Durante su entrevista en el programa ‘La Hora de la 1’ de TVE, el alcalde de Madrid no dudó en lanzar un duro mensaje a Pedro Sánchez por sus desesperados pactos para seguir en el poder a cualquier precio.

“Me gusta pertenecer a un partido que no está dispuesto a llegar al gobierno a cualquier precio y a cualquier coste y, por lo tanto, pertenezco a un partido en el que nadie duda que no se pueda alcanzar un pacto con aquellos que rompieron España y a los cuales se les va a decir que ‘aquello que hicieron no fue culpa suya, sino de un estado de Derecho’ como el que tenemos en la Constitución”.