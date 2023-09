Pablo Motos y Juan del Val incendian ‘El Hormiguero’ desvelando qué hay detrás del chantaje de Puigdemont a Sánchez

Demoledora doble intervención en ‘El Hormiguero’ (Antena 3) de su presentador, Pablo Motos, y de uno de sus colaboradores, Juan del Val, a la hora de ir más allá del reto separatista que Carles Puigdemont plantea a Pedro Sánchez si este quiere seguir como presidente del Gobierno.

Para ambos comunicadores, más que las cuestiones de la amnistía y del referéndum de autodeterminación, se trata de un asunto monetario. Y es que el prófugo de Waterloo, como bien subrayaron, exige al Estado español nada más y nada menos que 450.000 millones de euros.

Del Val abrió el fuego constatando el hecho de que lo peor de todo es que ahora empezará a salir toda una tropa de palmeros, revestidos de columnistas y opinadores de saldo, que venderán a la sociedad española la moto de que esto de la amnistía es una oportunidad única que hay que aprovechar para que se produzca la reconciliación:

A mí esto me parece algo gravísimo, algo bochornoso. Y a mí lo que me da más rabia es que la gente compre este mensaje y que de repente vaya a salir una legión de articulistas hablando de que esto es una oportunidad, de que esto es conciliar…

Pablo Motos intervino para decir que él, en temas como este, suele ir más allá utilizando una técnica imbatible:

De Val añadió una pregunta relevante a la exposición del presentador de ‘El Hormiguero’:

El colaborador puso tambien el foco en los millones de votantes del PSOE en las últimas elecciones:

Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Que la gente no se rebela? Es que es verdad que la gente que le ha votado no tiene espíritu crítico, que otra vez va a volver a engañarme. Y les da igual todo, menos que gobiernen los otros. Y me vale todo. Mañana habrá articulistas y editoriales para venderte esta barbaridad como algo bueno. Yo no lo entiendo.