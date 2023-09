Almudena Ariza (TVE) se lleva un buen meneo por inventarse un acoso contra sus compañeros en la concentración del PP

Es como Don Quijote.

Almudena Ariza tiene las mismas alucinaciones que el personaje mítico de Miguel de Cervantes.

Si el caballero andante veía gigantes donde solo había molinos, a la periodista de TVE le sucede que detecta acosadores donde solo hay unos ciudadanos descontentos con el sanchismo.

La reportera recibió un vídeo en el que, supuestamente, los compañeros de la televisión pública que habían ido a cubrir el acto organizado por el Partido Popular en la Plaza de Felipe II, en Madrid, eran increpados por una parte de los asistentes.

Campanudamente, Ariza subió la pieza a sus redes sociales y a soltar esta perla:

Mi apoyo absoluto a los compañeros de RTVE que se han visto así, esta mañana, en el acto convocado por el PP en Madrid. Periodistas que hacían su trabajo.

Lo curioso del caso es que en ningún momento se ve ni se oye insulto alguno contra los compañeros de TVE ni nadie hace la más mínima intención de atacar a la cámara de la cadena pública.

Tanto es así, que solo se escuchan consignas contra Pedro Sánchez y contra Carles Puigdemont.

Así que en las redes la pusieron a caldo a la corresponsal de TVE:

“España no se vende» «Puigdemont a prisión» «Libertad»

Me gustaría que aclararas por qué le das tu «apoyo absoluto» a los periodistas de RTVE. ¿qué ha pasado/ que les han hecho?

Pues hija:’ Fuera’, ‘España no se vende’ y ‘Libertad’. Ves tú algo raro? Yo no. Me parece que os gusta mucho manipular…

