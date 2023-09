Jordi Évole aún sangra por la herida y se pica con el periodista que le acorraló con una pregunta sobre Josu Ternera

No tolera que se cuestione su trabajo.

Jordi Évole está picado desde hace unos pocos días porque un periodista tuvo el valor de cuestionar con una pregunta su blanqueamiento a Josu Ternera.

Juan Sardá fue a la rueda de prensa para profundizar en la pieza del comunicador de laSexta y no para aplaudir como una foca.

Y más furibundo se puso el autor del documental sobre el sanguinario etarra cuando vio la pregunta rulando por las redes sociales:

Aquí tenéis mi respuesta al vídeo de la calificación de “militante”. Ya se lo expliqué al autor de la pregunta @juansarda. Si tuviese un mínimo de honradez, hoy explicaría lo que dije en la rueda prensa. Le di una larga respuesta. Debería colgarla entera. A ver si lo hace. https://t.co/uiQ4TFKgCc — Jordi Évole (@jordievole) September 25, 2023

@jordievole no he subido ningún vídeo. Hice mi trabajo y la pregunta era relevante. Lo que pase en X no lo puedo controlar. Creo que te equivocas al entrar en el esquema del conflicto y la reconciliación donde solo hay víctimas y agresores. Y no soy cavernícola ni facha. Saludos — Juan Sardá (@juansarda) September 25, 2023

¿Dónde has leído que yo te diga cavernícola o facha? ¿De dónde sacas que yo entre en el esquema del conflicto y la reconciliación donde solo hay víctimas y agresores? Lo que sí te veo es tuiteando “la que he liado”.

Por dignidad, deberías explicar lo que dije en rueda de prensa. https://t.co/dHqmSkpIhG — Jordi Évole (@jordievole) September 25, 2023

Tu trabajo no es solo preguntar. La pregunta la formulaste muy bien. Como periodista tienes también el deber de explicar bien la respuesta. Ese también es tu trabajo. Y no lo has hecho. En cambio sí que has escrito “La que he liado”, cosa que tampoco niego. ¿Podrías explicar bien… https://t.co/dHqmSkpIhG — Jordi Évole (@jordievole) September 25, 2023

Yo escribí mi artículo, que es ponderado, me fui a la cama y no he subido ningún vídeo. Estoy encantado si alguien lo sube pero no tengo ese material. Soy poco tuitero y visto el panorama. He hecho bien. Un abrazo — Juan Sardá (@juansarda) September 25, 2023

Entonces, ¿por qué retuiteas un vídeo que sabes perfectamente que es incompleto? Tirar la piedra y esconder la mano es poco elegante. Y luego decir “la que he liado”. En fin, veo que no quieres contar lo que pasó. No te debe convenir.

Un saludo y muchos éxitos. https://t.co/SDBEVz9ZRq — Jordi Évole (@jordievole) September 25, 2023

Tan resentido estaba Évole que incluso fue a arremeter contra un periodista de El Mundo, concretamente Iñaki Ellakuría:

Mi amigo y gran crítico de cine Juan Sardá hace la pregunta exacta para desnudar la miseria moral de Évole, quien se resiste llamar asesino al asesino Josu Ternera https://t.co/DDtbHXZvrE — Iñaki Ellakuria 🌻 (@iellakuria) September 23, 2023

Miseria moral la tuya @iellakuria

Te subas al carro del insulto, cuando ni el que hizo la pregunta ha titulado por ahí. Conoce bien mis aclaraciones.

Vas a la brocha gorda. Espero que te sirva para hacer puntos en ElMundo. Por si no la has visto, te dejo aquí una de sus portadas. pic.twitter.com/Gq2ZLCCdrU — Jordi Évole (@jordievole) September 24, 2023

Dura y clara ha sido la reacción de la periodista Isabel San Sebastián que en ‘X’, antes Twitter.

Un post que ha generado miles de interacciones y comentarios y una respuesta muy especial, la del propio aludido