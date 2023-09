Brutal discurso de Miguel Tellado (PP) contra Pedro Sánchez que pone a rabiar a Silvia Intxaurrondo (TVE) en directo

Esta es la TVE que tienen que sufrir los españoles.

A poco más de una hora para dar comienzo el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo (PP), el programa ‘La Hora de La 1‘ tenía un programa especial por el que fueron pasando diputados de varios partidos.

Por parte del PP, Miguel Tellado atendió amablemente a los requerimientos del espacio para poder ser entrevistado.

Sin embargo, no llegó a imaginar la que le tenía preparada la ‘inquisidora’ Silvia Intxaurrondo.

El parlamentario popular comenzó su discurso justificando las razones por las que hoy Feijóo se sometía a la investidura:

Sobre el casi seguro fracaso parlamentario y que Feijóo no logre ser investido, Tellado aseguró que el PP, al menos, puede sentirse orgulloso de no tener que depender de votos golpistas:

Nos faltan 4 votos y nos sobra dignidad. Es evidente que cuando tu rival político no tiene escrúpulos, no tiene principios, no tiene valores; lo tiene más fácil. Por eso Sánchez aspira a ser presidente.