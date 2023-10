La terrible advertencia de Corcuera sobre los votos de Sánchez y su soberbio palo a Jordi Évole

Cuando José Luis Corcuera, exministro del Interior en la etapa de Felipe González -y ahora uno de esos ‘dinosaurios apestados’ del PSOE como les llama en filas socialistas- habla, sube el pan.

Y lo hizo el pasado martes 26 de septiembre de 2023, en conversación telefónica con Susanna Griso para Espejo Público.

Lo demás ya es historia, porque estamos ante una de las intervenciones, por lo contundente y conciso, más compartidas en redes sociales del ínclito Corcuera.

Seguramente nunca pensó el político desde su retiro que su voz sería tan escuchada, pero lo cierto es que tanto él como González, Guerra o Leguina, viven una segunda juventud, están de moda, y sobre todo para poner a caer de un burro a Pedro Sánchez. Que por otra parte, es lo que le corresponde a una persona de bien y demócrata de verdad.

Corcuera, sin pelos en la lengua en Antena 3, lanza su terrible advertencia que hiela la sangre a cualquier español:

«En esta expresión de Sánchez de que buscará los votos debajo de las piedras, me ha hecho recordar algo que ocurrió hace diez años: hace diez años salió en libertad José Zubieta, un miembro del comando que atentó contra el cuartel de Vic, en el que murieron diez personas, cinco niños. Fue probablemente el peor día de mi vida. En el juicio, el abogado le preguntó si no había visto segundos antes de mandar el coche bomba a los niños jugando, y Zubierta respondió «ese es un hecho que no valoro, porque no es nuestro problema que los guardias civiles utilicen a los niños como escudos humanos». Mire usted, fue condenado a 1.300 años de cárcel, pasó 22 y salió en el 2013 en base a la doctrina Parot.

Y justo de seguido, el golpe a Jordi Évole por lo del documental y su incapacidad de llamar miserable asesino al miserable asesino Josu Ternera:

«Este fin de semana me he enterado que este señor es lo que podría ser un militante fanático. Pues en esto de los votos, los que defienden que Pedro Sánchez tiene las condiciones para investirse de presidente, mucho ojo con esos votos que hay debajo de las piedras porque hay muchos de ellos que aún no han pedido disculpas de todas las atrocidades, y hay otros que han dado recientemente un golpe de Estado. Hay que tener cuidado no vaya a ser que con este recuento de votos no encontremos con muchos de ellos sucios y difíciles de limpiar».