La telebasura de Risto Mejide sale cara: Tendrá que pagar 15.000 euros a Cake Minuesa por daños morales

La telebasura acaba saliendo cara a ‘Cuatro’.

El Juzgado de Primera Instancia Número 59 de Madrid condena a la productora de ‘Todo es Mentira’, La Fábrica de la Tele, por la intromisión ilegítima en el derecho al honor del periodista Cake Minuesa.

El comunicador de OkDiario ganó la demanda al programa de televisión por las “manifestaciones e informaciones” que se efectuaron en los programas emitidos entre el 5 de junio de 2020 y el 30 de junio de 2020. El espacio de Mejide tendrá que pagar también 15.000 euros al periodista por perjuicios y daños morales, más los intereses legales precedentes.

El objeto de la demanda -interpuesta por el despacho toledano de los abogados Juan Carlos Cubas y Fernando Garrido- fue por comentarios y expresiones con ocasión de la adjudicación de un contrato de Cake Minuesa con la Comunidad de Madrid para “difundir píldoras informativas para informar a la población de la necesidad de adoptar medidas preventivas relacionadas con el Covid-19, y para que supieran cómo actuar y a quien dirigirse”.

A lo largo del programa se emitieron “improperios y ataques directos al honor” de Minuesa, transmitiendo informaciones falsas y deformadas sobre él. Tanto Risto Mejide como el resto de colaboradores de ‘Todo es mentira’ intentaron ridiculizar a Cake Minuesa con términos despectivos como “bizcochito”, en repetidas ocasiones.

La Comunidad de Madrid adjudicó por aquel entonces un contrato de 30.000 euros a Cake Minuesa y a su productora con el fin de realizar estos vídeos dirigidos a los jóvenes sobre los efectos del Covid-19. En la demanda se recalca que desde el programa de Mejide se descalificó “un modo constante su labor profesional, preguntándose si ‘no había nadie mejor para darle el contrato’. El programa tuvo como finalidad “precisamente denostar de una forma continua la actividad profesional del demandante y generar dudas sobre el proceso de contratación, que ni consta impugnado, ni dejado sin efecto”. “Se incitan dudas sobre el proceso de contratación, obviando informar claramente de la circunstancia de que se trató de una contratación de urgencia dadas las circunstancias concurrentes y en base a una disposición legal clara”, apostilla la resolución judicial.

“Al cubo orgánico”

A Cake Minuesa se le llegó a calificar “como ‘el hombre cuyos reportajes, ya sabéis, van al cubo de lo orgánico’”. “Se dice que la producción efectuada por el demandante es poco sofisticada, cuestionable su calidad, se habla de plagio, que se ha grabado sin autorización, incluso llega a afirmarse que es una tomadura de pelo. Se pone en duda la calidad de los vídeos y la profesionalidad del demandante. Dan a entender que no se trata de ‘videos decentes, con ideas originales’ y que no tienen ‘todos los permisos en regla’. En definitiva, no tienen amparo las afirmaciones efectuadas en el programa sobre el demandante en el derecho a difundir información ni en el derecho a la libertad de expresión, cuyos límites se han sobrepasado claramente”, recoge también la demanda.

Por todo ello, a la productora de ‘Todo es mentira’ ha sido condenada por vulnerar el honor del periodista. Esto incluye “pagar solidariamente” a Cake Minuesa “la cantidad de 15.000 euros por perjuicios y daños morales ocasionados por la intromisión ilegítima en el derecho al honor, más los intereses legales procedentes”. Además, el espacio de Risto Mejide deberá pagar “las costas devengadas en la tramitación del procedimiento”.

Por último, también se condena al programa de ‘Cuatro’ a explicar “en términos comprensibles para la audiencia y acordes a la sentencia” la cuestión del objeto de la demanda. También se obliga a leer y publicar “íntegramente el fallo de la presente sentencia durante una de las retransmisiones del programa ‘Todo es mentira’, o en el programa que pudiera sustituirle de contenido similar, en igual franja horaria en la que se emitieron” los insultos a Minuesa.