Bestial ristra de palos de un tertuliano a Susanna Griso en su misma mesa por hacer sensacionalismo con el incendio de Murcia: «No sé qué aportamos»

Sensacional reflexión la del tertuliano.

El programa ‘Espejo Público‘ (Antena 3) quiso profundizar en todo lo relacionado con el trágico incendio en la discoteca Teatre de Murcia que se cobró la vida de 13 personas.

Susanna Griso se rodeó de una mesa de colaboradores que debían darle juego.

Sin embargo, llegado el turno de Juan Soto Ivars, el tertuliano decidió marcarse un discurso cargado de razones para no dar una opinión que contribuyese a aumentar el dolor de amigos y familiares de las víctimas.

El periodista fue más que contundente a la hora de preguntarse ante la audiencia y en la misma cara de la presentadora si realmente se podía aportar algo a ese debate que fuera en la línea de consolar a quienes hacía unas pocas horas habían perdido a seres queridos en un fatal incendio.

Susanna Griso trató de defender la oportunidad del debate, pero sin duda se quedó tambaleando frente a la certera visión de Soto Ivars.

El colaborador del programa matinal de Antena 3 respondió así ante la pregunta de la moderadora del debate sobre las posibles causas del incendio:

Lo que pasa es que como no soy experto en incendios ni en fuegos yo, ante una cosa como esta, prefiero no decir nada. Cuando pasan estas cosas, a veces, se nos lleva por delante el sensacionalismo. Creo que tenemos que medirnos. Realmente no me siento cómodo con estas entrevistas que hacemos en estos momentos. Claro, ¿cómo va a estar esa madre? ¿qué le estamos ofreciendo al público para que vea a una madre destrozada porque no sabe dónde está su hijo? Yo creo que tenemos que reflexionar los medios sobre lo que hacemos en estas situaciones.

No soy experto en incendios, no sé nada de fuegos, no sé nada de las fases del duelo, pero sí se algo de periodismo y realmente siempre hago la misma reflexión y la quiero hacer aquí también y es que no hagamos sangre, el dolor es incalculable, pero es intransmitible, no sé qué aportamos entrevistando en este mismo momento a esa pobre mujer. Me he sentido muy incómodo.