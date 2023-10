Miguel Lago triunfa en ‘El Hormiguero’ con un imbatible ejemplo sobre cómo Pedro Sánchez se baja los pantalones con los golpistas

Se puede decir más alto, pero no más claro.

Miguel Lago, en ‘El Hormiguero‘ (Antena 3) explicó con un ejemplo inmejorable cómo Pedro Sánchez se había bajado de tal manera los pantalones ante los independentistas para que estos no le montasen líos y así poder vender ante el conjunto de los españoles que ahora en Cataluña todo era tranquilidad y armonía.

El monologuista, muy crítico con el presidente del Gobierno socialcomunista, fue tajante a la hora de decir que, evidentemente, malcriando y consintiendo todo a esos exacerbados golpistas, se conseguía mantener calmada a la turba. Pero en cuanto Sánchez deje de mimarlos o sea otro quien tenga que ponerlos a raya, a buen seguro que el cuento cambiará:

Lo de Pedro Sánchez con los independentistas es como cuando un padre deja a sus hijos con los abuelos. Pasan con ellos el fin de semana y los vas a buscar a su casa el lunes y de repente te dice el abuelo: ¡Oye, esto que me estabas dibujando de que son unos trastos, de que no hay quien los aguante, de que son maleducados… perdóname, pero aquí no han hecho ni una declaración de independencia, ni han quemado un contenedor. Han estado cojunudos.