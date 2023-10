Vicente Vallés vapulea de la A a la Z a Sánchez por intentar ocultar a los españoles lo que es ya un clamor

Magistral.

Una noche más, Vicente Vallés vuelve a poner en evidencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez por tratar de reírse de los españoles al seguir hurtándoles lo que ya es todo clamor.

El presidente del Gobierno, que se encuentra en Granada con motivo de una gran cumbre europea en la que España ostenta la presidencia, sigue negándose a pronunciar la palabra amnistía, a pesar de que es consciente que ese es el mínimo que le están exigiendo los independentistas catalanes para empezar a negociar la investidura.

El presentador de la segunda edición de Antena 3 Noticias dejó retratado en un magistral minuto a todo el Ejecutivo sanchista por lanzarse como posesos a consultar el diccionario de la RAE y buscar sinónimos a la ‘maldita’ palabra para así no tener que pronunciarla. Al menos no soltarla públicamente hasta que no estén más que amarrados los apoyos necesarios para que Sánchez puda seguir en la poltrona:

Pedro Sánchez ha conseguido llegar al 5 de octubre sin pronunciar la palabra amnistía. Sus ministros también lo han conseguido y en Moncloa han elaborado una lista de términos alternativos para referirse a la amnistía, pero de una forma, digámoslo así, menos traumática. Primero fue generosidad. Hoy la ministra María Jesús Montero ha ampliado su diccionario con tres palabras más, reencuentro, diálogo y convivencia. Así se refiere a la amnistía para aquellos que organizaron lo que para María Jesús Montero ha llamado los acontecimientos de 2017.

Con mucha ironía, Vicente Vallés soltó que el Ejecutivo sanchista estaba dedicado de manera ferviente a buscar fórmulas lingüísticas para ver cómo vender a los españoles el acuerdo por el cual Sánchez seguiría de presidente a cambio, claro está, de amnistiar a los golpistas: