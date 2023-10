Alsina le mete un repaso en directo a Griso por su tibieza con los terroristas de Hamás

La enganchada es para verla en bucle.

Carlos Alsina y Susanna Griso tuvieron este 10 de octubre de 2023 sus más y sus menos a cuenta del conflicto habido entre Hamás e Israel y que ya ha dejado por el camino a una cifra de fallecidos que ya va por el cuarto dígito.

En la habitual conexión en directo que se realiza a diario entre el director de ‘Más de Uno‘ (Onda Cero) y la presentadora de ‘Espejo Público‘ (Antena 3) se produjo un momento de tensión más que patente.

La presentadora y el locutor de radio no coincidieron en la terminología del conflicto y la periodista de Antena 3 ya se veía venir la ‘bronca’ al emplear la palabra guerra.

De hecho, Alsina fue contundente:

Yo no lo voy a llamar guerra… todavía.

La presentadora quiso justificarse:

No te lo tomes mal. Es una frivolidad si hablamos de si esto es una guerra o no cuando hablamos de 900 civiles que han fallecido. Más allá de los términos que empleemos, esto es una barbaridad y sobre todo tiene unas consecuencias que superan claramente esa franja de Gaza y el propio territorio israelí porque va a tener repercusión en todo el mundo.

El de Onda Cero no compartía la reflexión de su colega de Atresmedia:

Bueno, vamos a ver. Si Irán acaba entrando en este conflicto armado, entonces sí que tendremos una guerra entre dos naciones que tienen fuerzas aliadas y ejércitos y tienen armamento atómico. Por tanto, espero que no lleguemos a tener una guerra convencional. A mí me parece que los términos son muy importantes y no me parece que sea una frivolidad.

Para empezar no hay 900 personas que hayan fallecido, sino que hay personas que han sido asesinadas en territorio israelí por una organización terrorista. No se han muerto, las han matado. Las han secuestrado. Si hubiéramos visto a un ejército convencional en la guerra de Ucrania, por ejemplo, hacer lo que ha hecho Hamás el sábado 7 de octubre de 2023 no creo que lo hubiésemos asumido con la naturalidad y con la normalidad de decir que es que hay una guerra entre dos naciones. Esto es otra cosa.

Y explicó con claridad lo que es Hamás: