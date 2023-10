Una periodista de TVE no se muerde la lengua y retrata a Sánchez en directo por su “foto de la vergüenza”

Una periodista de TVE no se mordió la lengua y retrató en directo a Pedro Sánchez.

A pesar de que el presidente del Gobierno en funciones negó que EH Bildu se convirtió en uno de sus socios en la pasada legislatura y que solo llegaron a “pactos puntuales” con el partido proetarra, la “foto de la vergüenza” volvió a desenmascarar una de sus grandes mentiras.

La presentadora del canal 24H analizaba la actualidad política cuando aseguró: “Aquí las negociaciones de investidura continúan marcando la actualidad política. Pedro Sánchez se ha reunido por primera vez con Bildu, a pesar de ser uno de sus socios habituales en la pasada legislatura”. Un ‘zasca’ que no solo retumbó en los estudios de RTVE, sino que llegó hasta Moncloa.

Es importante recordar que Sánchez fue quien, en más de una vez, negó que pactaría con EH Bildu para permanecer en el poder. En sus entrevistas soltaba frases como: “Con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar” o “Bildu no tiene un proyecto de país, un proyecto de España”.

Ahora, el líder socialista sufrió otro “cambio de opinión”, esos que ‘oportunamente’ le salvan cada vez que se le pilla mintiendo a los españoles.

La foto de la vergüenza

Pedro Sánchez ha cruzado otra frontera. Este viernes ha mantenido su primera reunión con EH Bildu y se ha hecho la foto de la que huyó toda la legislatura pasada a pesar de que el partido de Arnaldo Otegi era uno de sus socios prioritarios que cimentaron su mayoría en el Congreso.

Ahora el líder socialista rompe ese tabú y se ha convertido en el primer presidente del Gobierno, aunque sea en funciones, que se cita con el partido abertzale. En este caso, para reeditar aquella alianza y que los seis diputados le voten primero la investidura y después formen parte de una mayoría estable de apoyo a su gobierno. EH Bildu lo considera un «hito».

Como candidato a la investidura propuesto por el Rey, Sánchez ha encabezado la reunión y ha estado acompañado por su compañero de partido Santos Cerdán, secretario de Organización. Por parte de EH Bildu, han acudido los portavoces abertzales en la Cámara Baja, Mertxe Aizpurua, y en el Senado, Gorka Elejabarrieta. Han estado juntos alrededor de una hora.

En un comunicado posterior, la formación de Otegi ha destacado el «valor» de esta imagen «en un contexto político donde la crispación, el ruido y los malos modos tratan de imponerse al debate político». «Este encuentro refleja una forma de entender la actividad política y situarse en el momento histórico actual, en un ejercicio permanente de responsabilidad y respeto, por encima de otro criterio o interés», agregan.