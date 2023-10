Todo sobre la ‘guerra personal’ de Alsina y Zapatero que estalló en la tensa entrevista de ‘Onda Cero’

La colosal paliza de Carlos Alsina a José Luis Rodríguez Zapatero trae cola.

Durante su intervención en ‘Todo es Mentira’, Verónica Fumanal desveló los motivos de la tensa entrevista entre el presentador del programa ‘Más de Uno’ y el expresidente del Gobierno.

Según la versión de la exdirectora de Comunicación de Pedro Sánchez, Zapatero llevaría los últimos meses “poniendo a caldo” al periodista de Onda Cero por no haberle invitado a su programa durante la campaña de las elecciones generales. Sin embargo, el enfado no se quedó solo ahí.

El rencor contra el periodista se hizo aún mayor cuando el expresidente socialista observó cómo Alsina acorraló a Sánchez con su pregunta de “por qué nos ha mentido tanto”, lo que obligó al actual líder del PSOE a inventarse la excusa de los “cambios de opinión” para justificar sus falsedades.

Fumanal, que admitió que Alsina se “prepara muy bien sus entrevistas” y “no suele errar en sus hemerotecas”, desveló que el presentador de Onda Cero habría invitado a Zapatero para ‘retarle’ y confrontar cara a cara todo lo que el socialista iba diciendo a sus espaldas. De ahí que el encuentro fuera tenso desde el primer instante.

Periodista desmontando a un caradura sinvergüenza. No se lo pierdan. Vía @elequidistante pic.twitter.com/ulmDegrzK2

Durante la entrevista en ‘Más de Uno’, Zapatero demostró que miente más que habla, ya que negó sus declaraciones de 2010 donde apoyó la sentencia del estatuto catalán. Sin embargo, en ‘Todo es Mentira’ recuperaron las imágenes de las declaraciones del exlíder socialista, dejándole con ‘el culo al aire’.

Fumanal intentó echarle un cable al asegurar que: “Zapatero es un político ya retirado. Si en los políticos en activo es común que digan una cosa y la contraria, qué se puede esperar de quien ya no está en la política”.

Así fue la tensa conversación en la que el periodista retrató a Zapatero.

A Carlos Alsina no le convenció el argumento de su entrevistado:

Indultó explicando precisamente, y ahí está el informe del ministro Campo , que un indulto no es una amnistía, que el indulto es una potestad legítima del Gobierno de España y que la amnistía es inconstitucional.

El exjefe del Ejecutivo, como el que oye llover, siguió por su senda:

No, la amnistía no es anticonstitucional.

El zasca del de Onda Cero, glorioso:

Dígaselo a Sánchez, no a mí.

Zapatero, erre que erre:

Alsina no se dejó engañar:

ZP, con su estilo más cínico, espetó:

El periodista de Atresmedia ya no pudo callarse:

No es cierto y se lo recordé aquí en otra entrevista. Como diría usted, señor presidente, eso es un fake. Lo primero que usted dijo después de la sentencia es que era muy positiva. Lo primero que dijo en el Palacio de la Moncloa sobre la sentencia fue que usted estaba contento y satisfecho. No me haga fakes, que la hemeroteca está ahí.