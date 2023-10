Magistral repaso de un almirante a Silvia Intxaurrondo y Marc Sala por sus trolas contra Israel

El almirante retirado Juan Rodríguez Garat dejó para el arrastre a Silvia Intxaurrondo y Marc Sala.

Durante su entrevista en el programa ‘La hora de la 1’, el exmilitar cargó contra la cadena pública por buscar “legitimar” el ataque terrorista de Hamás. Una acusación que no gustó a los presentadores de RTVE.

“Llevo escuchando el programa un rato y me gustaría explicar que lo que hay ahora en la Franja de Gaza es una guerra. Una guerra declarada por Israel y una guerra que legitima el ataque previo terrorista de Hamás. En la guerra, prevalece el derecho de la guerra que, me temo, mucho de los que han criticado y acusado a Israel de cometer crímenes de guerra –y no digo que no haya alguno- no se ha leído el convenio”, empezó su intervención el almirante retirado.