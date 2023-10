La vicealcaldesa de Jerusalén completa su virtuosa gira mediática española dando una lección magistral a Xabier Fortes (TVE)

Mal, muy mal, lo están pasando determinados periodistas españoles.

La falsa equidistancia entre Hamás e Israel que ejercen algunos profesionales de la comunicación no le vale a la vicealcaldesa de Jerusalén, Fleur Hassan-Nahoun, que considera que se está dando en algunos medios una visión parcial y distorsionada del conflicto.

Xabier Fortes, en ‘La Noche en 24‘ (TVE), pudo comprobar cómo se las gasta la política israelí cuando al final, a pesar de las atrocidades de los terroristas de Hamás, se le intentan ponen peros a la reacción de Israel.

El presentador de la televisión pública comentó el ataque al hospital de Gaza e hizo un balance de las víctimas, pero metiendo la cuña contra las acciones bélicas de Israel:

Antes de este ataque ya se contabilizaban más de 3.000 víctimas. No todos los que han muerto son terroristas, suponemos…

La vicealcaldesa de Jerusalén, que se vio venir a Fortes y por dónde quería plantear la cuestión, estuvo hábil de reflejos:

No, pero sí la mayor parte.

El periodista del Canal 24 Horas buscó otro vericueto para tratar de meter el rejonazo a su entrevistada:

Fleur Hassan-Nahoun fue clara y directa:

Xabier Fortes, titubeando, trató de salir del embrollo y acabó esgrimiendo el clásico argumento de autoridad, el de que el periodista era él y que por tanto las preguntas las formulaba él y no su invitada:

Yo le contesto, pero normalmente hago yo las preguntas y usted me contesta, pero usted me pregunta y yo le contesto. Proporcional es que no mueran civiles inocentes, pero en cualquier caso es una opinión personal.