La vicealcaldesa de Jerusalén lo vuelve a hacer: deja tartamudeando a Susanna Griso y a un joven propalestina

Fleur Hassan-Nahoum volvió a dejar sin palabras a Susanna Griso.

Así como ya ocurrió el pasado 11 de octubre, la vicealcaldesa de Jerusalén arrasó durante su intervención en el programa ‘Espejo Público’ para defender la postura de Israel en su guerra contra el grupo terrorista Hamás.

Si ya había dejando en la lona a la presentadora de ‘Cuatro’ en su ultima entrevista cuando intentó echarle un capote a Pedro Sánchez, ahora Griso venía con refuerzos: Ángel Márquez, un joven que tiene a su padre atrapado en Gaza. Sin embargo, el resultado fue el mismo. Ambos acabaron tartamudeando al no encontrar argumentos con los que refutar la defensa de Hassan-Nahoum.

Tras recordar que los terroristas de Hamás asesinaron a bebés y tomaron unos 200 rehenes en su ataque terrorista, recordó que “nadie nos ha dado una prueba de vida” y se preguntó “quién se está encargando de esos bebés de cinco meses cuando ni la Cruz Roja pueden ir a visitarlos”.

En este sentido, denunció que “nosotros también tenemos una crisis humanitaria en Gaza y no nos está ayudando nadie”. Llegado este punto, recordó que Egipto es quien evita que los ciudadanos de la Franja de Gaza puedan salir a través de un corredor humanitario, a lo que Márquez solo pudo decir que “puedo entender que no abran las puertas por miedo a que se cuelen radicales o extremistas”.

“No entiendo cosas. Por ejemplo, que se hable del norte cuando en el sur siguen siendo bombardeados. Mi padre lleva una semana en el sur y se tuvo que volver a mudar de casa porque la casa de al lado fue bombardeada”, intentó justificar.

Y aprovechó para denunciar que “se están contando cosas que no son reales” y reprochó “lo que llevan haciendo durante 60 años” Israel en Palestina. Una acusación que no dejó pasar Hassan-Nahoum, quien le dio una lección.

“Qué 60 años si Gaza estaba en manos de Egipto hasta el 67. En 2005 salimos de ahí y le dimos autonomía a la gente palestina. ¿De qué estás hablando? Nosotros le dimos autonomía en 2005, nos fuimos y nos quitamos del medio. Dejamos la agricultura y el negocio para darle la oportunidad de paz. Nos llevamos a 7.000 judíos-palestinos. Pero en vez de convertir Gaza en Singapur o Dubái lo convirtieron en Beirut ¿también tenemos la culpa nosotros de eso? ¿cuándo va a tomar responsabilidad el liderazgo palestino?», le vapuleó.

Y añadió que le gustaría que los palestinos tengan un líder «como un Gandhi o un Mandela». «Yo quiero paz, no quiero ver a mis hijos en el ejército ni esta matanza, yo quiero paz», reconoció.

Cuando Ángel Márquez intentó culpar de la pobreza de Gaza y Palestina a Israel por el control de las fronteras y sacó pecho por el presidente de Palestina [Mahmud Abás]. Sin embargo, cuando la diplomática le pidió que le dijera cuál es el nombre del mandatario, el joven no fue capaz de responder y se limitó a un simple: “Por supuesto que Hamás no es”. Una frase que hizo que Hassan-Nahoum diera por zanjado el debate: “Si no puedes darme ni un nombre eso lo dice todo”.