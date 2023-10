El socialista Luis Arroyo justifica la mordaza del Gobierno Sánchez a la prensa y Xabier Fortes (TVE) aplaude con las orejas

Increíble, pero cierto.

Lo que la noche del 24 de octubre de 2023 pudieron escuchar los espectadores en el programa de Xabier Fortes (TVE) traspasa todos los límites soportables.

Reza un conocido dicho en la profesión periodística que ‘perro no come perro’, es decir que un periodista no va a ir contra otro, a no ser que existieran razones de peso.

Pues bien, en ‘La Noche en 24‘, en el Canal 24 Horas, el presentador dio por buenas las justificaciones del comunicador y politólogo Luis Arroyo, de tendencia socialista, a la hora de bendecir el último ataque del Gobierno Sánchez a los medios de comunicación.

El espacio abordaba la rimbombante presentación del acuerdo alcanzado entre el PSOE y Sumar cuando el invitado de Fortes puso sobre la mesa el gran enfado que hubo entre los miembros de los medios de comunicación encargados de cubrir el acto en el Museo Reina Sofía (Madrid) al no permitírseles formular ni una sola pregunta.

Y en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tres cuartas partes de lo mismo, solo dos o tres preguntas, además ya acordadas, para así no tener que responder a otros asuntos de más interés como la amnistía o el referéndum de autodeterminación.

Luis Arroyo, insistimos, dijo que era evidente que los periodistas acreditados iban a enfadarse, pero también daba por bueno ese peaje para que así el acto de PSOE y Sumar no se desvirtuara con preguntas que fueran diferentes a lo que allí habían escenificado Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.

Había que escenificar que se sigue gobernando y que se sigue apostando por una España muy concreta, con esas 230 medidas, que incluyen una transición ecológica. Había que ponerlo en escena y elegir un formato de cierta solemnidad.

Xabier Fortes, sin tono crítico alguno, preguntó:

¿Mejor sin preguntas?

A lo que el invitado respondió:

Yo lo entiendo también porque me siento muy concernido porque a veces yo he estado en los dos lados. Yo puedo entender y puedo justificar desde el punto de visto estratégico que si ahora lo que toca hablar es del acuerdo, de las medidas, etcétera, el coste es que la prensa se te enfade y la prensa hoy se ha enfadado y no solamente porque no ha habido preguntas en el acto en el Reina Sofía, sino porque también solo ha habido dos o tres turnos de preguntas después del Consejo de Ministros. Y esa casa, que yo conozco bien, no admite esa limitación. Es verdad que el Gobierno está en funciones y no hay mucho que hablar porque se adoptan pocas medidas. Yo lo puedo entender porque si no volveríamos otra vez con la amnistía, la amnistía y la amnistía.

El presentador de ‘La Noche en 24 Horas’, encantado y condescendiente con ese ataque contra los periodistas, empezando por los de la propia TVE que acudieron a ambas convocatorias para venirse de las mismas sin poder hacer cuestiones.