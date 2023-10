Flos Mariae, la historia del grupo que todos idenfican con ‘La mesías’ de Los Javis

«Puede que nuestros hermanos más pequeños hayan tenido la suerte de no vivir esas experiencias con nuestra madre, ya que la última vez que los vimos eran bastante pequeños y no sabemos cuál fue su vivencia, y si fuera así nos alegramos por ellos, pero eso no significaría que nuestras vivencias sean falsas. Por eso duele más ver que las hermanas que sí vivieron momentos de horror junto a nosotros a causa de nuestra madre, puedan mentir tan descaradamente sobre ello e ignorarnos, quizás porque no quieren aceptar la realidad que ellas ya saben…Y hoy, os traemos una pequeña demostración del ambiente que se puede vivir en una familia super numerosa católica como la nuestra, esa de la que tan orgullosas se sienten nuestras hermanas».