Cristina Pardo estalla como nunca con Tania Sánchez por zamparse como rosquillas las mentiras de Pedro Sánchez

El momentazo es para verlo con palomitas.

Tania Sánchez Melero, quien fuera miembro de Podemos y posteriormente de Más Madrid, ahora disfruta con su rol de analista política por las tertulias televisivas que ofrecen la diferentes cadenas.

En la tarde del 30 de octubre de 2023, la exdiputada de la Asamblea de Madrid intervino en ‘Más Vale Tarde‘ (laSexta) para dar su punto de vista sobre la reunión que mantuvieron el número tres del PSOE, Santos Cerdán, con Carles Puigdemont en el despacho de este en el Parlamento Europeo.

La tertuliana tiró de argumentario para sostener que aunque haya ciudadanos a los que les pueda parecer un escándalo el hecho de darle carácter de legitimidad a un prófugo de la Justicia, peor le parece que pudiera haber un Gobierno de España en el que tuviese responsabilidades el partido de Santiago Abascal, VOX.

Y, por supuesto, nada de ponerse estupenda a la hora de criticar la enésima mentira de Pedro Sánchez o, como él lo llama, cambio de opinión:

La postura de Tania Sánchez hizo estallar a Cristina Pardo al entender que con esas palabras se echaba por el desagüe la credibilidad de los políticos:

Tú que has sido política, ¿cómo le podéis dar tan poco valor a la palabra dada? Los políticos prometéis unas cosas a los ciudadanos, os presentáis a las elecciones con un discurso y me parece bien cambiar de idea, pero lo tienes que explicar. No puedes hacer lo contrario de lo que has dicho que harías y no explicarlo, porque vosotros el valor que tenéis es lo que valga vuestra palabra.