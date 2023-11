Leguina sopapea al lugarteniente de Sánchez: «¿Qué puedo decir de alguien que cada día se acuesta con EH Bildu?»

Claro y contundente.

Joaquín Leguina no dejó títere con cabeza tras visionar la que ya ha pasado a la historia por ser la imagen más ignominiosa del PSOE, la del lugarteniente de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, reunido con Carles Puigdemont y acompañado de una de las fotos más simbólicas de los golpistas, la de una urna durante la votación del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017.

El expresidente de la Comunidad de Madrid, socialista histórico donde los haya, fue entrevistado en el programa ‘Trece al Día’ (13TV) por su director, José Luis Pérez, y nada más ver el vídeo en el que el número tres de la formación de la calle Ferraz departía amigablemente con el prófugo de Waterloo decía estas palabras:

Leguina se malició que la famosa palabra amnistía será hurtada de los documentos oficiales y daba como pista una argucia a la que cree que Sánchez se va a agarrar para colar la trampa:

Consideró que el PP tiene una oportunidad de oro si no se despista como en la campaña electoral del 23-J:

Concluyó subrayando un aspecto capital, que el PSOE, ahora mismo, carece de democracia:

No creo que haya movimientos internos dentro del PSOE. He visto las imágenes y hay una cantidad enorme de gente dentro del Comité Federal aplaudiendo como locos antes incluso de que hablara Pedro Sánchez. El único que no se levantó a aplaudir fue Emiliano García-Page, el único. Olvídense. El PSOE ya no es el PSOE. No tienen elementos para discutir dentro del partido. El PSOE, en estos momentos, no es un partido democráctico.