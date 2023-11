Miguel Lago machaca con un colosal ejemplo a los diputados que se ausentaron de la jura de la Princesa Leonor

Extraordinario.

No se puede decir mejor y en menos tiempo.

Miguel Lago dejó hundidos en la miseria a todos esos diputados a los que los españoles les pagamos el sueldo por el gesto despectivo que tuvieron el 31 de octubre de 2023 con motivo de la jura de la Constitución por parte de la Princesa Leonor.

El colaborador de ‘El Hormiguero’ (Antena 3) alucinó pepinillos con el hecho de que esos parlamentarios, amparándose en una ideología republicana, optasen por no acudir al Congreso de los Diputados para asistir a uno de los hechos más relevantes de la Historia de España en los últimos años.

El cómico y monologuista lo resumió de manera magistral:

Hay un hecho interesante y es que me alucina que puedas faltar a tu puesto de trabajo, en este caso por ideología. Mira, es que yo soy indepe, soy republicano y entonces me voy a coger unos días y no voy a ir. Porque eso no se puede hacer en ningún curro. Hoy que ha jurado la Constitución la Princesa Leonor el señor de la gasolinera no ha podido decirle a su jefe: «Mira, es que yo soy republicano y me vais a estar poniendo aquí que jura Leonor y entonces entiéndeme que yo no pueda ir». Pero ellos sí pueden permitirse ese derecho y luego seguir cobrando la nómina.