Bárbara Rey se junta con Joaquín para rajar del Emérito: «Juanito, mírate el programa»

Tras el éxito de su docuserie y de la serie de ficción sobre su matrimonio con Ángel Cristo en Atresplayer, Bárbara Rey sigue siendo una de las apuestas de la nueva temporada de principal cadena del Grupo Planeta. Ahora, Antena 3 emitirá en abierto Cristo y Rey, la ficción que recreaba la turbulenta historia de amor entre la actriz y el domador. Con esto, la vedette sigue vinculada a la cadena y al grupo entre fuerte rumores de que para el próximo año contará de nuevo toda su vida, pero esta vez en formato libro, seguramente editado por Planeta.

Para promocionar la emisión en abierto de Cristo y Rey, donde la murciana era encarnada por Belén Cuesta, la actriz visitó El novato el programa de Joaquín Sánchez e, inevitablemente, volvió a salir el tema estrella: su historia de amor y presunto espionaje con Juan Carlos I. Aunque en lo sustancial de la historia no había nada nuevo, la vedette se maneja como nadie en la televisión y sabe cómo contar las cosas para causar interés en el espectador añadiendo pequeños detalles nuevos.

Así, por ejemplo, le contó al futbolista cómo iba vestida el primer día que se encontró con el entonces Rey de España. «Vestía super moderna y divertida. No iba para la ocasión. Llevaba un pantalón negro estrecho y unas botas de charol que me llegaban hasta aquí», dijo mientras se señalaba la rodilla. «Y una camisa y mi bolso. Iba como los tres mosqueteros. Creo que lo que quería era impresionarlo», añadió.

Cuando el jugador le preguntó si guardaba buen recuerdo de su relación con el monarca contestó de forma ambigua: «No lo tengo malo». «Yo soy generosa», matizó. «Podría tenerlo peor, pero lo tengo bueno», insistió. «Ha habido momentos muy difíciles en mi vida y él ha estado y no ha estado», aseguró en otro momento de la charla.

Luego le dedicó unas enigmáticas frases que muchos en redes sociales han interpretado como una análisis de la situación actual dentro de la Casa Real: «Si fuera listo, no estarían pasando algunas cosas». Y mirando a cámara lanzó en modo de cebo: “Juanito, mírate el programa”.

Sobre el final de la relación la artista afirmó: «Digamos que lo dejamos dos, dejémoslo ahí. Fue de mutuo acuerdo, aunque no lo fue». Sobre porqué sigue contando su vida, la actriz se lo tomaba con filosofía: «Porque quiero que se reconozca todo lo mal que yo lo he pasado. Porque yo he vivido cosas terribles».