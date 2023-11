Majestuosa soba de Cristina Pardo a Pedro Sánchez por bajarse los pantalones ante los golpistas

Hace falta tener una pituitaria a prueba de bombas para aceptar como normal el pacto entre Pedro Sánchez y los golpistas catalanes para que estos le mantengan una legislatura más en La Moncloa.

El dislate del acuerdo del secretario general del PSOE es de tal calibre que hasta en los más afines a la progresía como lo es la periodista Cristina Pardo no se comulga con el mismo.

Hasta tal punto que la comunicadora dejó bien claro en ‘El Hormiguero‘ (Antena 3) que no estaba por la labor de aceptar lo pactado entre Pedro Sánchez y los partidos que lo único que buscan es romper España, pero que encima sean los españoles quienes tengan que rascarse el bolsillo.

Para Pardo resulta de una indignidad y de algo prácticamente imposible de explicar que el PSOE, que asienta sus principios fundacionales sobre la igualdad, sea capaz de renunciar a su ideología para que Pedro Sánchez pueda permanecer agarrado a la poltrona de La Moncloa.

La periodista de Atresmedia explicó con meridiana claridad la injusticia que suponía el pacto con los independentistas:

La historia aquí es que si tú un día tienes una dificultad económica, por ejemplo una persona que no pueda pagar su hipoteca, no le van a condonar la deuda porque no hace falta su voto para la investidura.

Uno de los principios fundacionales del socialismo es la igualdad entre ciudadanos y la verdad es que este pacto me parece muy poco igualitario. No somos iguales en derechos, no somos iguales en deberes, no somos iguales a la hora de afrontar nuestras deudas y, por lo tanto, me sorprende que el socialismo vaya en contra de de uno de sus principios fundacionales, que es la igualdad.