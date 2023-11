Pablo Motos salta en directo contra la amnistía de Sánchez: «Nunca había sentido vergüenza de ser español»

Pablo Motos saltó en directo contra la amnistía de Pedro Sánchez a los golpistas catalanes.

En el programa ‘El Hormiguero’ del 2 de noviembre, el presentador quiso exponer al público, de la mano de Cristina Pardo, las cesiones del PSOE al independentismo catalán, una larga exposición ante la que fue incapaz de mantenerse al margen, mostrándose más indignado si cabe que nunca hasta el punto de afirmar que se avergüenza de ser español.

El debate arrancaba con la explicación de la presentadora de ‘Más vale tarde’, quien en todo momento dejaba clara su disconformidad con las medidas pactadas:

«Lo que ha hecho el PSOE ha sido presentar su acuerdo de investidura con ERC. Es bastante llamativo por la cantidad de cesiones del PSOE y las pocas renuncias del independentismo. Se pacta la amnistía, se pacta un mediador para seguir los pactos como si fuéramos una democracia anómala o amorfa, se pacta el traspaso de las competencias de Cercanías cuando incluso el Gobierno en algún momento dijo que podía ser ilegal y después se pacta una condonación de la deuda a Cataluña de 15.000 millones de euros».

«Dicen que será extensivo a otras CCAA, pero no en la misma cantidad. Si tú tienes un día una dificultad económica y no puedes pagar la hipoteca no se te condena la deuda porque no hace falta tu voto para la investidura. Por resumir, este pacto me ha llamado la atención porque no hay ninguna renuncia por parte de ERC. Y uno de los principios fundamentales del socialismo es la igualdad entre ciudadanos y la verdad es que a mí este pacto me parece muy poco igualitario», valoró, un argumento que repetiría hasta en tres ocasiones a lo largo de la tertulia.

«No somos iguales en derechos, no somos iguales en deberes, no somos iguales a la hora de afrontar nuestras deudas y me sorprende que el socialismo vaya en contra de uno de sus principios fundacionales que es la igualdad», sentenció Pardo antes de dar paso a sus compañeros para opinar sobre este asunto.

El siguiente en pronunciarse era Juan del Val, que optaba por aportar el motivo por el que considera que Junts no ha firmado su acuerdo con el PSOE todavía: «Que se eche para atrás es porque quiere un poco de protagonismo. Como ya está todo concedido en el pacto de ERV, se queda con poquito espacio para presumir de logros y yo creo que ha sido un ataque de celos, no sabemos si momentáneo o duradero».

Más duro que él, sorprendente, se mostraba Nuria Roca, resumiendo su posición con una única frase: «Yo no hablaría de negociaciones, sino de chantaje. Ellos han puesto sus condiciones y ya está», valoraba muy rotunda. Era entonces Tamara Falcó la que lanzaba acto seguido una pregunta al aire que terminaría de encender a Pablo Motos: «Es indignante, ¿pero cuál es la forma de frenar todo esto?».

«Una excelente pregunta», valoraba el presentador, antes de mojarse definitivamente: «Yo no sé cómo frenarlo, pero te puedo decir que llevo toda mi vida en los medios de comunicación, que ya son unos años, y nunca había sentido vergüenza de ser español, nunca me había pasado. Y probablemente si ahora viajara fuera y me preguntaran de donde soy diría europeo, porque no quiero decir que soy español, un lugar donde parece ser que hay presos políticos y, por lo tanto, este no es un sitio libre».

«Lo que pasa es que esto es mentira. Nunca ha habido presos políticos», le interrumpía el polemista, realizando una comparación con la que pretendía desmontar el argumento del Gobierno ante estas concesiones a los independentistas: «¿Cómo se soluciona esto? Con el cumplimiento de las leyes y quien comete delitos lo tiene que pagar. Tú vas con tu bici y llega el malo y te quiere robar la bici y se la das para que no te pegue, pero el malo sigue siendo malo. Y eso no es convivencia, eso es abuso. En este caso, la bicicleta se la da nuestro presidente, que es todavía peor».