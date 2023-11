La ida de olla de Ábalos (PSOE) es para enmarcar: ¡Ojo al argumento para censurar la protesta contra Sánchez!

Es para miccionar y no echar gota alguna.

La intervención de José Luis Ábalos en la nueva entrega de ‘laSexta Xplica‘ para tratar de defender la amnistía a los violentos y golpistas miembros de los CDR y de Tsunami Democrático fue tan desafortunada que aún, casi 48 horas después se sigue hablando de la misma.

Y es que los argumentos utilizados por el que fuera ministro de Transportes hasta julio de 2021 fueron un recital de coces contra los principios más fundamentales de la democracia.

El político socialista, convencido y fiel seguidor de las esencias sanchistas, puso sobre la mesa, como razón ganadora, que había razones para amnistiar a los que trataron de romper España y el candado constitucional porque, según él, no habrían cortado las calles, algo que, a su juicio, sí sucedió el 3 de noviembre de 2023 en la vía en la que está la sede del PSOE, Ferraz, durante la protesta contra Pedro Sánchez.

Y es que, ojo al apunte, para Ábalos la manifestación frente al cuartel general de los socialistas en Madrid no estaba comunicada y se actuó por las bravas, algo que, según su peculiar criterio, no pasó en Barcelona y en otras ciudades durante el llamado procés.

Pese a que el periodista Chapu Apaolaza (Onda Cero) y, posteriormente, Celia Villalobos (PP) le pusieron los puntos sobre las íes, el político socialista siguió erre que erre con el raca raca:

Pero es que (los CDR) no lo hicieron tomando una calle ni imponiendo nada, sino de acuerdo a la expresión popular. Todo eso (refiriéndose a Cataluña) se hizo de acuerdo a la ley y a la soberanía popular, no tomando al asalto una calle ni un edificio. Es que eso fue democracia y lo otro (lo del viernes 3 de noviembre de 2023) no lo es. Es que estás mezclando expresión democrática y vandalismo. ¡Es que es genial!