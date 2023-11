DURA INTERVENCIÓN DEL EXSECRETARIO GENERAL DE UGT EN 'ESPEJO PÚBLICO' (ANTENA 3)

Dos minutos le bastan a Cándido Méndez para desmontar la trampa que Pedro Sánchez coló a la militancia del PSOE

"Yo no he votado, yo me he abstenido porque la primera parte de la pregunta era superflua porque ya se había solemnizado el acuerdo y la segunda parte de la pregunta estaba vacía en tanto en cuando el elemento clave que era lo de la amnistía no se había incorporado"