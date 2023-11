Laura Borràs dinamita la investidura desde RTVE: “Desconfianza absoluta a Sánchez, no somos aliados”

Laura Borràs dinamitó el debate de investidura de Pedro Sánchez desde RTVE.

Durante su entrevista en el programa ‘Cafè d’idees’, la expresidenta del Parlamento catalán y presidenta de Junts per Cataluña admitió que están utilizando la desesperación del líder del PSOE para avanzar en sus planes independentistas.

La separatista admite tener reticencias, recelos y «desconfianza absoluta» con los socialistas porque no han planteado esta negociación como una «alianza ni estrategia ni coyuntural». Borràs afirma que han aprovechado la «aritmética» y la necesidad de los votos de Junts por el PSOE para que haga un cambio: «No somos aliados. El giro es del PSOE».

Borràs afirma que el acuerdo con el PSOE representa un giro «copernicano» de los socialistas porque necesita sus votos: «Hacer política es negociar, pero negociar bien, no a cambio de nada». En este sentido, Borràs alerta de que el pacto de Junts con el PSOE es de investidura y no de legislatura: «En función de su palabra, durará la legislatura. Yo estaría muy preocupado».

La independentista insiste en que el acuerdo con el PSOE no los convierte en aliados de los socialistas y que sólo han aprovechado la fuerza coyuntural de sus siete diputados: «Los socialistas han ido a Bruselas. Se habían levantado de la mesa con Quim Torra porque no querían relator. Decían que la amnistía no cabía. Juntos ha hecho que el PSOE cambie».

Laura Borràs considera positivas las enmiendas a la ley de amnistía durante el trámite parlamentario si son para enriquecer y blindar el texto y recuerda que ERC firmó un acuerdo con el PSOE antes: «Han sido aliados allá y aquí. Todas las aportaciones que ayuden a enriquecer serán bienvenidas». Borràs dice que Junts no ha hecho una mirada partidista del texto de la ley y que Carles Puigdemont ha hecho una negociación de país y pone de ejemplo que el documento no lleva logotipos: «Puigdemont es el presidente legítimo. No formamos parte de ningún blog , damos los votos por la investidura. Ahora se verificará por terceros, notarialmente».

En la entrevista, la líder de Junts acusa al presidente de ERC, Oriol Junqueras, de apuntar hacia la división del independentismo, a raíz de sus palabras diciendo que no podía ser amnistiada. Borràs añade que mientras existen reacciones viscerales «de los poderes del Estado» como jueces o funcionarios europeos «aún hay quien apunta a la división del independentismo».

En esta línea, la líder de Junts reprocha a ERC no haber «respetado» las «ofertas de unidad» que han hecho desde Junts y pone de ejemplo una propuesta para hacer una lista europea conjunta encabezada de Oriol Junqueras: «Dos no van juntos si uno no quiere. Es una de las tristezas, esa voluntad de trabajar más por una hegemonía política que por la independencia».

La presidenta de Junts no ha querido pronunciarse sobre si la probable vuelta de Carles Puigdemont debe suponer convocar elecciones a Cataluña. Borràs sí dice que Pere Aragonès ha perdido los apoyos parlamentarios del 52% y afirma que gobierna con el apoyo del PSC: «Me guardaré suficiente con decirle que debe hacer. Él ha decidido no hacerlo, no sé qué hará cuando vuelva Puigdemont».

Borràs reclama a ERC «resarcir todo el daño que se ha producido, que ha sido mucho»: «Dijimos que hacíamos un acuerdo por un gobierno independentista, no para vetar al PSC de la presidencia, sino para tener un gobierno independentista» .

La presidenta de Junts per Catalunya dice que el acuerdo político con el PSOE reconoce que ha habido aplicación de ‘lawfare’ y que podrá acogerse a la ley de amnistía una vez que su abogado inicie los trámites: «Lo habrán de hacer los abogados, estoy en las mejores manos. Todas las defensas de acoso de los independentistas iniciarán los trámites».

Borràs reitera que su juicio fue una «pantomima» y le califica de «demencial» porque el juez al término de la sentencia dice que es desmedida: «No he confiado ni he pedido ninguna solución personal, defenderé mi inocencia de unos delitos que no he cometido. Me siento libre, no me han vinculado».